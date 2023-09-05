Журналист Валерий Калныш напомнил путину, что "кто обзывается, тот сам так называется"

После того как я прочел новые фашистские заявления путина, мне очень захотелось написать большой текст-разбор. Вспомнить про черносотенцев, новый рост антисемитских и антиукраинских настроений на россии, посмеяться над тем, как путин ссылается на мнение неназванных израильтян, пишущих в интернет (словно он знает что это такое), возмутиться и призвать к ответу….

Но потом я передумал. И вот почему.

1. Такими заявлениями путин и старается разжечь межнациональную рознь. россияне будут ему верить, а в ком-то может зародиться зерно сомнения.: "вдруг он прав?". Классическая манипуляция из разряда "дыма без огня не бывает" и "есть разные мнения".

2. путин — неадекват. Клинический. С диагнозом. Есть такое отклонение — "антисемитизм". Он носитель этой симптоматики.

3. Этот идиот живет в мире своих извращенных мыслеформ, которые в его возрасте не меняются и не корректируются.

4. Я вспомнил об этом видео. Как говорится, никогда еще путин не был так близок к провалу