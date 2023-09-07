Опять двойник? с путиным произошел новый курьез (видео)

В сети еще больше стали глумится над президентом рф

С российским диктатором владимиром путиным продолжают происходить различные конфузы. Его подданные так и норовят почему-то назвать его другим именем. Для патриарха Кирилла, например, глава кремля уже становился васильевичем, а теперь туда же и глава Мордовии.

Так, по сети разлетелось видео со встречи путина и главы Мордовии артемом здуновым. Последний так торопился выговорить отчество своего президента, что и вовсе не смог его выговорить Получилось, по мнению пользователей сети, что-то среднее между Анатольевичем и "Владимичем".

Стоит отметить, что комичности ситуации добавляет и так называемая "бункерность" (паранойя) путина из-за которой некоторые уже давно подозревают диктатора в пользовании услугами двойников. После нового конфуза в сети еще больше стали глумится над президентом рф и "разгадывать" то, кто же был в кадре: Анатолич, Владимич или еще кто-то.

Напомним, ранее мы писали о том, что на саммите БРИКС с президентом рф произошли странные метаморфозы. На видео, которое распространяют российские пропагандисты, можно увидеть, как во время выступления путина у него почему-то был измененный голос.