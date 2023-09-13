"Первый раз сказал правду": песков унизил россию на всю страну? (видео)

Сеть уже не остановить

Российских чиновников продолжают подводить их рты. Только недавно глава Мордовии вогнал владимира путина в конфузную ситуацию, а теперь в сети насмехаются уже над дмитрием песковым.

Так, по сети распространяется видео, на котором пресс-секретарь путина произносит вместо "российская федерация" — "российская педерация". Достоверность данного ролика подтвердить тяжело, однако примечательно, что в полной и официальной версии видео, которым является интервью пескова для пропагандистов из "Известий", на этом моменте происходят какие-то странности.

Дело в том, что на слове федерация на пропагандистском видео идет резкая смена кадра, а, читая по губам, можно предположить, что первой буквой таки была — п.

Стоит отметить, что после нового интервью пескова сеть уже не остановить от волны насмешек.

Напомним, ранее мы писали о том, что на саммите БРИКС с президентом рф произошли странные метаморфозы. На видео, которое распространяют российские пропагандисты, можно увидеть, как во время выступления путина у него почему-то был измененный голос.