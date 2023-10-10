ХАМАС убил десятки детей в израильском поселке: появились первые фото

Поиски тел убитых продолжаются

В сети появились первые фотографии с израильского кибуца Кфар-Аза, где были найдены десятки убитых боевиками ХАМАС детей.

Соответствующие снимки были обнародованы русской службой BBC в Telegram. Ранее появлялась информация о том, что там были обнаружены останки 40 детей, часть из которых была обезглавлена.

Всего в Кфар-Аза было найдено около 200 тел, часть из которых боевики свалили в большой мусорный контейнер и подожгли. При том часть из них были брошены туда еще живыми.

Согласно данным ЦАХАЛ, в Кфар-Аза ворвалось около 70 вооруженных боевиков ХАМАС и устроили там резню.

"Это не война, не поле боя. Вы увидите младенцев, мать, отца, в их спальнях, в их защищенных комнатах, и как террористы убивают их. Это массовое убийство", — заявил генерал-майор израильской армии Итай Верув.

Узнать о последствиях войны в Израиле для Европы можно в материале: "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Как сообщалось ранее, гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, была искалечена и захвачена боевиками ХАМАС, но скорее всего она еще жива и находится в одной из больниц в Газе.