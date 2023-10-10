Свет и вода из Израиля, оружие из Ирана. Как выживает Cектор Газа

Сектор Газа заблокирован со всех сторон

Ночью Израиль нанес сокрушительные удары по анклаву террористов в Cекторе Газа, откуда 7 октября на его территорию ворвались боевики ХАМАСа и превратили приграничные израильские города в Бучу, убивая и похищая людей. Ожидается, что далее последует наземная операция.

Сектор Газа – это десятки километров городской застройки, где очень плотно проживают мусульмане. Эта узкая полоска земли зажата между Израилем, Египтом и Средиземным морем, имеет высокий уровень безработицы и бедности. А в понедельник министр обороны Израиля объявил о "полной блокаде" Газы, отключив анклав от электроэнергии, топлива, еды и воды. "Телеграф" рассказывает, как это жить в Cекторе Газа, кто там всем заправляет и как им удается переправлять оружие внутрь:

Где расположена (карта)

Сектор Газа считается частью Палестины, но не все страны признают существование последней (138 из 193 стран-членов ООН). Причем сама Палестина имеет две части, оторванные друг от друга: это Газа и Западный берег Иордана. Западный берег реки Иордан – регион между Израилем и Иорданией, охватывающий часть побережья Мертвого моря.

Сектор Газа граничит с Израилем и Египтом.

Сектор Газа граничит с Израилем и Египтом. Это узкая полоска земли на побережье, из которой Израиль отгородился стенами из бетона. Общая площадь сектора составляет 360 квадратных километров, длина – 40 километров, ширина – на разных участках от 6 до 12 километров.

Кто живет в Cекторе Газа?

Эта территория стала домом для палестинских беженцев, бежавших из Израиля после 1948 г. и последующих военных конфликтов. Большинство проживает на севере региона, в частности, в городе Газа. Население очень молодое – почти 40% моложе 15 лет. Плотность населения является одной из самых больших в мире – в тесных городских дебрях уживаются более 5 200 человек на квадратный километр. Именно поэтому, а также из-за бедности и изолированности, район напоминает гетто. Уровень безработицы в Газе один из самых высоких в мире. По данным Всемирного банка, в 2017 году уровень безработицы составил 44%, особенно беспокойство вызывает безработицу среди молодежи – 60%. Подрастающее молодое поколение в Газе не имеет перспектив и ограниченного доступа к внешнему миру.

Сектор Газа

Кто управляет Cектором Газа?

Здесь палестинцам не повезло вдвое, ведь с 2007 года в Газе руководит ХАМАС. Это исламистская боевая группировка, которая ставит целью уничтожение государства Израиль и выбирает теракты для этой своей борьбы. При этом главная разница с Западным берегом, где руководит партия ФАТХ, признающая право Израиля на существование.

Дефицит и блокада

После того как боевики ХАМАС начали контролировать Газу и немедленно взялись обстреливать территорию Израиля ракетами, сектор вообще заблокировали с моря, суши и воздуха. Причем блокаду начали как Израиль, так и Египет. С тех пор блокада, конечно, немного ослабла, хотя не исчезла совсем. Между Израилем и Газой есть пограничный пункт для людей (Эрез) и один для товаров (Керем Шалом/Суфа). Есть также один переход в Египет в Рафахе.

Импорт товаров строго контролируется Израилем, чтобы предотвратить перемещение оружия в Газу. Граница с Египтом тоже часто блокируется, поэтому ХАМАС пытается провезти контрабандой товары через сеть тоннелей.

Еда и лекарства из ООН

Сектор Газа во многом зависит от международной гуманитарной помощи. По данным ООН это касается около 80% населения. На сайте ООН отмечается, что большинство жителей не могут удовлетворить свои ежедневные потребности в калориях, а более 90% воды в Газе признано непригодным для потребления человеком. Воды не хватает, и у большинства населения нет чистой питьевой воды.

Система здравоохранения также зависит от международной помощи, равно как и школы.

Из-за блокады 80% населения Газа зависит от помощи ООН

Удобства из Израиля

После выхода из сектора Газа в 2005 году Израиль сохранил контроль над всеми коммуникациями и инфраструктурой: подачей воды, энергетикой и связью, воздушным пространством. Газа также страдает от регулярных отключений электроэнергии, и электричество часто доступно лишь несколько часов в день.

Оружие из Ирана

Государственный департамент США в 2021 году заявил, что ХАМАС получает деньги, оружие и обучение от Ирана, а также некоторые средства, собираемые в арабских странах Персидского залива. Отмечается, что группа получает пожертвования от некоторых палестинцев, других эмигрантов и собственных благотворительных организаций. Иран также дает обучение боевикам. Кроме Ирана, в финансировании терроризма ХАМАС обвиняли еще и Турцию, являющуюся известным оппонентом Израиля. Однако Турция все обвинения отрицала.

Среди путей доставки выделяют морскую контрабанду оружия, когда герметичные капсулы с оружием сбрасываются у побережья Газы. Этот метод, несмотря на риски, связанные с присутствием израильских военно-морских сил, позволяет ХАМАС обойти официальный пограничный контроль. Это и упомянутая высшая сеть секретных тоннелей под границей Египта и Газы, тайный маршрут снабжения лежит в Иран и Сирию.

Хотя ХАМАС поддерживает тесный союз с Ираном и Сирией, он также закупает оружие, включая ракеты Fajr-3, Fajr-5 и M302, из иностранных источников. Методы закупки оружия многогранны и адаптированы, охватывая контрабанду с корабля на берег, тайные альянсы с Ираном и Сирией и участие в черном рынке. ХАМАС не имеет тяжелой бронетехники, но использует разные транспортные средства: мотоциклы, бусы, пикапы.

Как это жить в Газе?

Human Rights Watch сравнил условия в Газе с "тюрьмой под открытым небом", ссылаясь на ограничение передвижения, которое Израиль накладывает на палестинцев. По словам израильской правозащитной группы B’Tselem, Израиль запрещает палестинцам въезжать или покидать территорию "за исключением чрезвычайно редких случаев, включающих неотложные заболевания, угрожающие жизни, и очень короткий список торговцев".

Израильтяне, еврейские поселенцы и иностранцы не подлежат этим ограничениям и могут свободно путешествовать в Газу и уезжать из нее. В течение многих лет Израиль постепенно закрыл наземные пункты пропуска из Газы в Израиль, за исключением одного — открыт только для палестинцев с разрешениями, одобренными Израилем. Египет спорадически закрывает свой наземный пункт пересечения границы на месяцы подряд, что часто является единственным способом, которым люди в Газе могут получить доступ к остальному миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Главное управление разведки Украины предупредило, что россия передала ХАМАСу захваченное в Украине оружие и готовит провокацию с предателем.