Світло і вода з Ізраїлю, зброя з Ірану. Як виживає Cектор Газа

Сектор Газа є заблокованим з усіх сторін

Вночі Ізраїль завдав нищівних ударів по анклаву терористів у Cекторі Газа, звідки 7 жовтня на його територію вдерлися бойовики ХАМАСу та перетворили прикордонні ізраїльські міста на Бучу, вбиваючи на викрадаючи людей. Очікується, що наступною послідує наземна операція.

Сектор Газа — це десятки кілометрів міської забудови, де дуже щільно проживають мусульмани. Ця вузька смужка землі затиснута між Ізраїлем, Єгиптом та Середземним морем, має високий рівень безробіття та бідність. А у понеділок міністр оборони Ізраїлю оголосив про "повну блокаду" Гази, відключивши анклав від електроенергії, палива, їжі та води. "Телеграф" розповідає, як це жити в секторі Газа, хто там усім заправляє та як їм вдається переправляти зброю всередину:

Де розташована (мапа)

Сектор Газа вважається частиною Палестини, але не всі країни визнають існування останньої (138 зі 193 країн-членів ООН). При чому, сама Палестина має дві частини, відірвані одна від одної: це Газа та Західний берег Йордану. Західний берег річки Йордан — регіон між Ізраїлем та Йорданією, що охоплює частину узбережжя Мертвого моря.

Сектор Газа межує з Ізраїлем та Єгиптом

Сектор Газа межує з Ізраїлем та Єгиптом. Це вузька смужка землі на узбережжі, від якої Ізраїль відгородився стінами з бетону. Загальна площа сектора складає 360 кілометрів квадратних, довжина – 40 кілометрів, ширина – на різних ділянках від 6 до 12 кілометрів.

Хто живе в Cекторі Газа?

Ця територія стала домом для палестинських біженців, що втекли з Ізраїлю після 1948 року та подальших військових конфліктів. Більшість проживає на півночі регіону, зокрема в місті Газа. Населення дуже молоде — майже 40% молодше 15 років. Щільність населення є однією з найбільших у світі – у тісних міських нетрях уживаються понад 5 200 людей на квадратний кілометр. Саме через це, а також через бідність та ізольованість, район нагадує гетто. Рівень безробіття в Газі один з найвищих у світі. За даними Світового банку, у 2017 році рівень безробіття становив 44%, особливо занепокоєння викликає безробіття серед молоді – 60%. Підростаюче молоде покоління в Газі не має перспектив та обмежений доступ до зовнішнього світу.

Сектор Газа

Хто керує Cектором Газа?

Тут палестинцям не пощастило удвічі, адже з 2007 року в Газі керує ХАМАС. Це ісламістське бойове угруповання, яке ставить за мету знищення держави Ізраїль і обирає теракти для цієї своєї боротьби. У цьому головна різниця із Західним берегом, де керує партія ФАТХ, що визнає право Ізраїлю на існування.

Дефіцит і блокада

Після того, як бойовики ХАМАСу почали контролювати Газу і негайно взялися обстрілювати територію Ізраїлю ракетами, сектор взагалі заблокували з моря, суші та повітря. Причому блокаду почали як Ізраїль, так і Єгипет. З того часу блокада, звісно, трохи послабилася, хоча не зникла зовсім. Між Ізраїлем і Газою є прикордонний пункт для людей (Ерез) і один для товарів (Керем Шалом/Суфа). Є також один перехід до Єгипту в Рафаху.

Імпорт товарів суворо контролюється Ізраїлем, щоб запобігти переміщенню зброї в Газу. Кордон з Єгиптом також часто блокується, тому ХАМАС намагається провезти контрабандою товари через мережу тунелів.

Їжа та ліки з ООН

Сектор Газа значною мірою залежить від міжнародної гуманітарної допомоги. За даними ООН, це стосується близько 80% населення. На сайті ООН зазначається, що більшість жителів не можуть задовольнити свої щоденні потреби в калоріях, а понад 90% води в Газі визнано непридатною для споживання людиною. Води не вистачає, і більшість населення не має чистої питної води.

Система охорони здоров’я також залежить від міжнародної допомоги, так само як і школи.

Через блокаду 80% населення Гази залежить від допомоги ООН

Зручності з Ізраїля

Після виходу з сектору Газа у 2005 році Ізраїль зберіг контроль над усіма комунікаціями та інфраструктурою: подачею води, енергетикою та зв’язком, повітряним простором тощо. Газа також страждає від регулярних відключень електроенергії, і електрика часто доступна лише кілька годин на день.

Зброя з Ірану

Державний департамент США у 2021 році заявив, що ХАМАС отримує гроші, зброю та навчання від Ірану, а також деякі кошти, які збираються в арабських країнах Перської затоки. Зазначається, що група також отримує пожертви від деяких палестинців, інших емігрантів і власних благодійних організацій. Іран також надає навчання бойовикам. Окрім Ірану, у фінансуванні тероризму ХАМАС звинувачували ще й Туреччину, яка є відомим опонентом Ізраїлю. Проте Туреччина усі обвинувачення заперечила.

Серед шляхів доставки виділяють морську контрабанду зброї, коли герметичні капсули зі зброєю скидаються біля узбережжя Гази. Цей метод, попри ризики, пов’язані із присутністю ізраїльських військово-морських сил, дозволяє ХАМАСу обійти офіційний прикордонний контроль. Це і згадана вища мережа секретних тунелів під кордоном Єгипту та Гази, таємний маршрут постачання лежить до Ірану та Сирії.

Хоча ХАМАС підтримує тісний союз з Іраном і Сирією, він також закуповує зброю, включно з ракетами Fajr-3, Fajr-5 і M302, з іноземних джерел. Методи закупівлі зброї є багатогранними та адаптованими, охоплюючи контрабанду з корабля на берег, таємні альянси з Іраном та Сирією та участь у чорному ринку. ХАМАС не має важкої бронетехніки, але використовує різні транспортні засоби: мотоцикли, буси, пікапи.

Як це, жити в Газі?

Human Rights Watch порівняв умови в Газі з "в'язницею під відкритим небом", посилаючись на обмеження пересування, яке Ізраїль накладає на палестинців. За словами ізраїльської правозахисної групи B'Tselem, Ізраїль забороняє палестинцям в’їжджати або залишати територію "за винятком надзвичайно рідкісних випадків, які включають невідкладні захворювання, що загрожують життю, і дуже короткий список торговців".

Ізраїльтяни, єврейські поселенці та іноземці не підлягають цим обмеженням і можуть вільно подорожувати в Газу та виїжджати з неї. Протягом багатьох років Ізраїль поступово закрив наземні пункти пропуску з Гази в Ізраїль, за винятком одного — який відкритий лише для палестинців із дозволами, схваленими Ізраїлем. Єгипет спорадично закриває свій наземний пункт перетину кордону на місяці поспіль, що часто є єдиним способом, яким люди в Газі можуть отримати доступ до решти світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Головне управління розвідки України попередило про те, що росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю і готує провокацію із зрадником.