Загибель подружжя, яке врятувало дітей, і кава для бойовиків: історії мешканців Ізраїлю, які не здригнулися перед терором

Прості жителі Ізраїлю не побоялися дати відсіч терористам

У ході раптової атаки терористів ХАМАС на Ізраїль було вбито і поранено сотні ізраїльтян, багатьох із них війна застала зненацька. Ми підібрали вам кілька історій про те, як прості жителі цієї країни змушені були протистояти небаченому насильству з боку бойовиків.

Так, консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков розповів, як в Ізраїлі подружжя вбило 7 терористів, рятуючи своїх дітей, але самі загинули. За його словами, Адар та Ітай Бердичевські були офіцерами ізраїльської армії, тому в їхньому будинку в кібуці Кфар-Аза зберігалася зброя.

Коли терористи ХАМАСу наблизилися до їхнього будинку, вони сховали своїх 10-місячних близнюків у мамаді (бомбосховищі), а самі, щоб відволікти терористів від дітей, чекали на них у будинку. "Подружжя не здавалися. Адар та Ітай загинули. На порозі будинку лежали трупи 7 терористів", — написав він.

За словами консула, діти пробули одні у кімнаті 13 годин. Їх знайшли брат Ітаю та батько Адар, які весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких.

Адар та Ітай Бердичівські

Інша ізраїльтянка Мор Байдер розповіла подробиці цинічного вбивства терористами своєї бабусі. Загибла жила в кібуці Ніз Ор недалеко від кордону із Сектором Газа.

"О сьомій ранку я побачила кошмар всього свого життя. Терорист увірвався до неї в будинок, убив її, відібрав у неї телефон, сфотографував цей жах і розмістив це на її стіні у Facebook. Ось як ми про це дізналися", — написала вона.

У свою чергу її двоюрідний брат Йоав Шимоні, який мешкає в Канаді та стежив за подіями за повідомленнями у сімейному чаті, розповів, що після запуску бойовиками ракет члени родини зв’язалися з бабусею. Вона підтвердила, що з нею все гаразд. Але через 10 хвилин після цієї розмови родичі побачили на її сторінці у фейсбуці відео, на якому вона знята вмираючою.

Історію про те, як 25-річна Інбаль Ліберман з кібуца Нір Ам організувала відсіч бойовикам, розповіла мешканка Ізраїлю Елінор Іцеман. За її словами, зовсім недавно дівчину було призначено начальницею безпеки кібуцу, що для Ізраїлю вважається великою рідкістю.

Інбаль Ліберман

"Вона раніше за всіх у країні зрозуміла, що відбувається, об'їхала весь кібуц, зібрала всіх чоловіків, побудувала план захисту, розставила засідки", — повідомила Іцеман, наголосивши, що під керівництвом Ліберман кібуц до приходу підкріплення знищив 25 терористів.

Також Іцеман розповіла про першу жінку-командира бойового підрозділу "Каракаль" Ор Бен Йегуде. "На її рахунку не одна успішна операція. Але те, що вона зробила цієї суботи — неймовірно. Нам дуже потрібні живі терористи, на обмін. Але взяти живими людей, які готові вмирати, дуже складно. Особливо якщо вас кілька дівчат на чолі з командиром Ор, а їх 15 осіб", — написала вона. За інформацією Іцемана, підрозділ Ор захопив живими 15 терористів.

Ор Бен Єгуда

Історія Рахель Едрі з південного міста Офакім, яка врятувала себе та свого чоловіка, нагодувавши терористів печивом, стала дуже популярною в Ізраїлі, пише Haaretz.

У суботу, 7 жовтня, п’ятеро терористів вторглися до будинку Рахель і взяли у заручники її та її чоловіка. Поки терористи тримали біля голови жінки автомат і гранату, а спецназ разом із поліцейськими (серед яких був і син Рахель) вели з ними переговори, вона запропонувала бойовикам випити кави з печивом.

Рахель Едрі

Рахель розпитала їх про життя і паралельно подавала поліцейським знаки. Випивши каву, терористи почали співати пісні ізраїльського поп-співака Ліора Наркіса.

Жінка також надала допомогу одному з терористів, якого було поранено під час попереднього нападу. Разом із чоловіком вони провели у заручниках понад 15 годин. О 2:30 ночі рятувальникам вдалося прорватися до будинку. Спрацював вибуховий пристрій, поранивши одного з них, але решта знешкодила терористів та звільнила заручників.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на третій день після жорстокого нападу на Ізраїль та його дій у відповідь, високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угруповання відкрите для обговорення можливого перемир’я з Ізраїлем. За його словами, терористи нібито вже "досягли своїх цілей".

Більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".