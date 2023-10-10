Гибель супругов, которые спасли детей, и кофе для боевиков: истории жителей Израиля, не дрогнувших перед террором

Простые жители Израиля не побоялись дать отпор террористам

В ходе внезапной атаки террористов ХАМАС на Израиль были убиты и ранены сотни израильтян, многих из них война застала врасплох. Мы подобрали для вас несколько историй о том, как простые жители этой страны вынуждены были противостоять невиданному насилию со стороны боевиков.

Так, консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков рассказал, как в Израиле супруги убили 7 террористов, спасая своих детей, но сами погибли. По его словам, Адар и Итай Бердичевские были офицерами израильской армии, поэтому в их доме в кибуце Кфар Аза хранилось оружие.

Когда террористы ХАМАСа приблизились к их дому, они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (бомбоубежище), а сами, чтобы отвлечь террористов от детей, ждали их в доме. "Супруги не сдавались. Адар и Итай погибли. На пороге дома лежали трупы 7 террористов", — написал он.

По словам консула, дети пробыли одни в комнате 13 часов. Их нашли брат Итая и отец Адар, которые все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких.

Адар и Итай Бердичевские

Другая израильтянка Мор Байдер рассказала подробности циничного убийства террористами своей бабушки. Погибшая жила в кибуце Низ Ор недалеко от границы с Сектором Газа.

"В семь утра я увидела кошмар всей своей жизни. Террорист ворвался к ней в дом, убил ее, отобрал у нее телефон, сфотографировал этот ужас и разместил это на ее стене в Facebook. Вот как мы об этом узнали", — написала она.

В свою очередь ее двоюродный брат Йоав Шимони, который живет в Канаде и следил за событиями по сообщениям в семейном чате, рассказал, что после запуска боевиками ракет члены семьи связались с бабушкой. Она подтвердила, что с ней все в порядке. Но через 10 минут после этого разговора родственники увидели на ее странице в фейсбуке видео, на котором она снята умирающей.

Историю о том как 25-летняя Инбаль Либерман из кибуца Нир Ам организовала отпор боевикам, рассказала жительница Израиля Элинор Ицеман. По ее словам, совсем недавно девушка была назначена начальницей безопасности кибуца, что для Израиля считается большой редкостью.

Инбаль Либерман

"Она раньше всех в стране поняла, что происходит, обежала весь кибуц, собрала всех мужчин, построила план защиты, расставила засады", — сообщила Ицеман, подчеркнув, что под руководством Либерман кибуц до прихода подкрепления уничтожил 25 террористов.

Также Ицеман рассказала о первой женщине-командире боевого подразделения "Каракаль" Ор Бен Йегуде. "На ее счету не одна успешная операция. Но то, что она сделала в эту субботу — невероятно. Нам очень нужны живые террористы, на обмен. Но взять живыми людей, которые готовы умирать, очень сложно. Особенно если вас несколько девушек во главе с командиром Ор, а их 15 человек", — написала она. По информации Ицеман, подразделение Ор захватило живыми 15 террористов.

Ор Бен Йегуда

История Рахель Эдри из южного города Офаким, которая спасла себя и своего мужа, накормив террористов печеньем, стала очень популярной в Израиле, пишет Haaretz.

В субботу, 7 октября, пятеро террористов вторглись в дом Рахель и взяли в заложники ее и ее мужа. Пока террористы держали у головы женщины автомат и гранату, а спецназ вместе с полицейскими (среди которых был и сын Рахель) вели с ними переговоры, она предложила боевикам выпить кофе с печеньем.

Рахель Эдри

Рахель расспросила их о жизни и параллельно подавала знаки полиции. Выпив кофе, террористы начали петь песни израильского поп-певца Лиора Наркиса.

Женщина также оказала помощь одному из террористов, который был ранен при предыдущем нападении. Вместе с мужем они провели в заложниках более 15 часов. В 2:30 ночи спасателям удалось прорваться в дом. Сработало взрывное устройство, ранив одного из них, но остальные обезвредили террористов и освободили заложников.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на третий день после жестокого нападения на Израиль и его ответных действий, высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, террористы якобы уже "достигли своих целей".

Больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".