"Мої люди ламають стіни в’язниці": зірка Pornhub підтримала напад на Ізраїль та швидко поплатилася

Посада дівчини в соціальних мережах призвела до негативних наслідків для неї

Колишня американська порнозірка ліванського походження Міа Халіфа підтримала напад ХАМАСу на Ізраїль. У зв’язку з цим відомий журнал Playboy припинив співпрацю з нею.

На своїй сторінці в соцмережах дівчина не засудила вбивства безневинних людей і звірства, які робили терористи. Навпаки, натомість вона лише попросила знімати відео з місця події горизонтально. Про це пише The Times of Israel.

"Хтось може сказати борцям за свободу в Палестині, щоб вони перевернули свої телефони і знімали відео горизонтально. Я просто хочу переконатися, що є кадри в 4K, на яких мої люди ламають стіни в’язниці просто неба, в яку їх вигнали з будинків щоб у нас були хороші варіанти для книг з історії, в яких розповідається, як вони звільнилися від апартеїду», — писала Халіфа під час штурму.

Крім того, колишня порноакторка назвала фотографію бойовиків ХАМАС "картиною епохи Відродження". Така позиція дівчини на кошмар, що трапився в Ізраїлі, призвів до того, що журнал Playboy відмовився далі співпрацювати з нею. Але це ще не все. Контракти з Халіфою розірвав бренд Red Light Holland, а також у ЗМІ з’являється інформація, що їй заблокували обліковий запис на OnlyFans.

Довідка: Міа Халіфа народилася 1993 року в столиці Лівану. 2000 року вона разом із сім’єю переїхала до Штатів. У 2014 році Міа розпочала свою кар’єру порноакторки і стала однією з найпопулярніших на Pornhub. Сама ж актриса стверджує, що знімалася в порно кілька місяців, а потім знайшла "нормальнішу роботу". Через вибір професії з дівчиною перестали спілкуватися батьки.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні провели опитування на тему того, хто винен у війні, яка сталася в Ізраїлі. Більшість респондентів відповіли одноголосно.