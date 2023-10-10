"Мои люди ломают стены тюрьмы": звезда Pornhub поддержала нападение на Израиль и быстро поплатилась

Пост девушки в социальных сетях привел к негативным последствиям для нее

Бывшая американская порнозвезда ливанского происхождения Миа Халифа поддержала нападение ХАМАСА на Израиль. В связи с этим известный журнал Playboy прекратил с ней сотрудничество.

На своей странице в соцсетях девушка не осудила убийства невинных людей и те зверства, которые совершали террористы. Наоборот, вместо этого она лишь попросила снимать видео с места происшествия горизонтально. Об этом пишет The Times of Israel.

"Кто-нибудь может сказать борцам за свободу в Палестине, чтобы они перевернули свои телефоны и снимали видео горизонтально. Я просто хочу убедиться, что есть кадры в 4K, на которых мои люди ломают стены тюрьмы под открытым небом, в которую их выгнали из домов, чтобы у нас были хорошие варианты для книг по истории, в которых рассказывается, как они освободились от апартеида", — писала Халифа во время штурма.

Кроме того, бывшая порноактриса назвала фотографию боевиков ХАМАС "картиной эпохи Возрождения". Такая позиция девушки на кошмар, случившийся в Израиле, привел к тому, что журнал Playboy отказался дальше с ней сотрудничать. Но и это еще не все. Контракты с Халифой разорвал бренд Red Light Holland, а также в СМИ появляется информация, что ей заблокировали аккаунт на OnlyFans.

Для справки: Миа Халифа родилась в 1993 году в столице Ливана. В 2000 году она вместе с семьей переехала в Штаты. В 2014 году Миа начала свою карьеру порноактрисы и стала одной из самых популярных на Pornhub. Сама же актриса утверждает, что снималась в порно несколько месяцев, а затем нашла "более нормальную работу". Из-за выбора профессии с девушкой перестали общаться родители.

"Телеграф" пообщался с военными и политическими экспертами на тему того, к чему приведет война в Израиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине провели опрос на тему того, кто виноват в войне, которая случилась в Израиле. Большинство респондентов ответили единогласно.