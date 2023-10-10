Ближний Восток — в огне: негативные и позитивные последствия для Украины

В Израиле должны будут задуматься — чего стоят договоренности с кремлем

Израиль пришел в себя после неожиданного нападения боевиков ХАМАС 7 октября и начал громить эту террористическую структуру на своей территории и в секторе Газа. В Офисе президента Украины четко указали на связь российско-украинской войны с атакой ХАМАСа на Израиль.

Тревожные для Украины заявления сделал президент Польши Анджей Дуда. А тем временем российская пропаганда, подтверждая предположения о "кремлевском следе" в эскалации на Ближнем Востоке, открыто подыгрывает ХАМАС,

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", как происходящее в Израиле может отразиться на Украине.

"Для Украины эскалация на Ближнем Востоке несет в краткосрочной перспективе негативные последствия. Это объективно. Обратите внимание даже на наше медиаполе. У нас идет своя тяжелая война, она никуда не делась, но, прежде всего, мы обсуждаем ситуацию с Израилем и вокруг Израиля. Потому что даже мы устали повторять плюс-минус одинаковые сводки с российско-украинского фронта. А тут — такой мощный новый информационный повод", — поясняет эксперт.

По его словам, если подобное происходит даже в нашем информационном пространстве, несложно представить, что происходит в мировом. Евгений Дикий акцентирует, что Украина и так уже сошла с первых страниц западной прессы. А теперь отступает на еще более дальний план.

"Это, к сожалению, закономерно. Как мы вспыхнули на первых страницах всех мировых медиа в феврале 2022-го (а потом еще довольно долго удерживали такие позиции, смещаясь со временем на вторые-третьи), так сейчас сверхновой звездой вспыхнула война в Израиле. И совершенно логично, что все СМИ будут заточены именно на нее", — отмечает эксперт.

Второй неприятный для нас момент — эскалация на Ближнем Востоке влияет на непосредственную военную поддержку Украины партнерами, поясняет Евгений Дикий. Уверяя, что есть прямой конфликт интересов: кому Штаты будут давать оружие — нам или Израилю.

"В закромах "дяди Сэма" должно хватить вооружения и для Украины, и для Израиля. Но и американская армия должна иметь запас на случай, к примеру, войны с Китаем. А потому дозирует такого рода помощь. Плюс президент Байден и так был осторожен с предоставлением вооружений Украине. А вот быть столь же осторожным в предоставлении помощи Израилю у него не выйдет.

Это же мы почти 30 лет выстраивали многовекторную политику, вследствие чего нам никто ничего не должен. И помогают Украине исключительно по доброй воле. А у Израиля со Штатами — четкий вектор, очень прямые союзнические обязательства. Письменные. Утвержденные на законодательном уровне в обеих странах. Есть даже огромный опыт реального выполнения таких обязательств. Поэтому абсолютно очевидно, что в очереди на поставки оружия из США Израиль — первый, а мы — после него. А то и после Тайваня", — уточняет эксперт.

Он обращает внимание на еще один значимый момент. До недавних пор нам везли американские снаряды с американских складов на территории Израиля. По той простой причине, что это ближе, чем переправлять из-за океана. Теперь эти снаряды к нам точно не попадут — они нужнее ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), констатирует Евгений Дикий.

"Но если на этом наши проблемы из-за эскалации на Ближнем Востоке закончатся, это будет еще не так плохо, — говорит он. — Боюсь, что тут дело выйдет на глобальный уровень — кому направлять массированные потоки помощи. По поводу финансовой, возможно, всё не так плохо. Нельзя даже исключать, что Байден провернет красивую комбинацию: во время обсуждения в Конгрессе полноценного бюджета на будущий год, демократы упакуют в один пакет помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Если это сумеют увязать между собой, перебить такой пакет будет крайне сложно. Против помощи Израилю побоятся выступить даже трамписты. Но, конечно, республиканцы попытаются эту помощь разделить. Напомню, что предыдущая попытка Байдена связать воедино помощь Украине и Тайваню была в Конгрессе разбита".

По словам эксперта, Тайвань завязан на нашу войну косвенно. Связь есть, но очень отдаленная. Исключительно через то, что если путин победит в Украине — то по стопам рф пойдут и другие авторитарные режимы (включая Китай), начав свои вооруженные агрессии.

А вот связь с войной в Израиле у нас более тесная. И более доказательна для конгрессменов, считает Евгений Дикий.

"Дело в том, — продолжает он, — что против Израиля воюет ХАМАС (палестинское исламистское террористическое движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Ред.), но может присоединиться и "Хезболла" (ливанская шиитская организация "Хезболла", поддерживаемая Сирией и Ираном. — Ред.). А их связи с россией — секрет Полишинеля. Теснее всего они, конечно, связаны с Ираном. Который является одной из трех стран, помогающих рф в войне против Украины (наряду с Северной Кореей и фактически оккупированной Беларусью). Учитывая тесную связь Тегерана с москвой, абсолютно прямую зависимость ХАМАС от Ирана, а также то, что рф является одной из немногих стран, чьи официальные лица встречаются с хамасскими лидерами (по официальному протоколу, как с признанным правительством), поддержка со стороны россии — и ХАМАС, и "Хезболлы" — очевидна".

Более того, акцентирует собеседник "Телеграфа", абсолютно очевидно, что рф не могла не знать о том, что готовится нападение боевиков ХАМАСа на Израиль. И даже если она не принимала участие в подготовке этой атаки, она о ней точно знала — и не предупредила Иерусалим.

Все вышесказанное, по мнению Евгения Дикого, более чем увязывает российско-украинскую войну и происходящее сейчас на Ближнем Востоке. И выступает аргументом для необходимости помогать всем странам, выступающим против новой "оси зла".

"Я надеюсь, что абсолютно понятная связь между ХАМАС и рф поможет государству Израиль, израильскому обществу пересмотреть свои взгляды. Это общая война — демократии против авторитаризма в его худших проявлениях, еще и увязанного с религиозным фанатизмом. Современной цивилизации против средневековых варваров.

Но при том, что враг моего врага — мой друг, что украинцы в массе своей сочувствуют израильтянам, никуда не делся тот факт, что правительство Израиля ведет, с нашей точки зрения, совершенно неправильную политику. Начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия (тогда — гибридная) против Украины, мы не получили от Израиля ни одного патрона. Не говоря уж о каких-то военных технологиях", — напоминает эксперт.

Причем, акцентирует он, власти Израиля не просто не предоставляли нам военную помощь, но и запретили это делать израильским компаниям, даже частным.

"И даже те компании, которые хотели бы зайти в Украину (а мы сейчас — огромный рынок вооружений и военной техники) не получили на это разрешения. Этот запрет был ужесточен после широкомасштабного вторжения рф, начала т.н. "большой войны". Одно из наиболее вменяемых объяснений подобной политике израильских властей — что они имели определенные договоренности с москвой. К примеру, что Израиль никак не помогает Украине, а россия сдерживает ХАМАС и "Хезболлу".

Сложно сказать, играло основную роль это либо личные бизнес-интересы израильского премьера Нетаньяху в рф. Через какое-то время мы это узнаем. И уверен, что израильское общество, когда будет переваривать результаты этой войны (в том числе — как правительство Нетаньяху прозевало подготовку вторжения), посмотрит на ситуацию несколько шире. И задастся вопросом (которым задаются с недавних пор армяне) — чего стоят договоренности с кремлем. Стоило ли так придерживаться пророссийской позиции по Украине", — размышляет Евгений Дикий.

И вот тут, заключает он, уже наступают долгосрочные последствия этой войны. Которые, в отличие от краткосрочных, вполне могут быть нам на пользу — москве на го́ре.