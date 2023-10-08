Президент Польши сделал тревожное для Украины заявление из-за войны в Израиле: подробности

Государства опасается, что ЕС может испытать очередную волну миграции

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал нападение боевиков ХАМАС на Израиль. По его мнению, это выгодно россии.

Об этом со ссылкой на Дуду пишет РАР. Он считает, что ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, будет иметь эффект "отведения глаз от Украины".

"Это безусловно способствует россии и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", — сказал президент Польши.

Кроме того, глава государства опасается, что ЕС может испытать очередную волну миграции с Ближнего Востока.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время — премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту — становятся еще более актуальными. Вопросы нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", — добавил он.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Они совершили массированный обстрел по городам страны. Сейчас бои между ХАМАС и израильской армией продолжаются. В настоящий момент власти Израиля уже официально объявили войну.

Подробнее о том, что происходило вчера в и Израиле, вы можете прочитать в нашем материале.

Ранее мы писали, что в результате одной из воздушных атак Израиля, по данным СМИ, был уничтожен лидер ХАМАС.