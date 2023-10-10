Немка, которую покалечили и украли боевики ХАМАС, жива: её мать рассказала, что с ней (видео)

Девушке нужна помощь

Гражданка Германии Шани Лук, которую изувечили и похитили одной из первых во время нападения ХАМАС на Израиль, нашлась. Стало известно о её состоянии.

Её мать записала видеообращение, которое сейчас распространяется по сети. По её словам, Шани жива, но находится в тяжелом состоянии в одной из больниц в Секторе Газа.

Мать похищенной говорит, что её дочь нуждается в срочной эвакуации, а также опубликовала фото её документов.

Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в сети начали появляться видео с пытками и убийствами мирных граждан. На одном из таких видео была запечатлена девушка, которой, судя по всему, сломали ноги, и вывезли в Сектор Газа. В сети быстро установили, что девушка является посетительницей музыкального фестиваля, родом из Германии. Её узнали по татуировкам на ногах.

О Шани и других пропавших девушках в Израиле вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее мы писали о том, что Эрдоган обвинил Израиль в нападении на Израиль.