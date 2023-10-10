Німка, яку покалічили та вкрали бойовики ХАМАС, жива: її мати розповіла, що з нею (відео)

Дівчині потрібна допомога

Громадянка Німеччини Шані Лук, яку понівечили та викрали однією з перших під час нападу ХАМАС на Ізраїль, знайшлася. Стало відомо про її стан.

Її мати записала відеозвернення, яке зараз поширюється по мережі. За її словами, Шані жива, але перебуває у тяжкому стані в одній із лікарень у Секторі Газа.

Мати викраденої каже, що її дочка потребує термінової евакуації, а також опублікувала фото її документів.

Нагадаємо, що після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у мережі почали з’являтися відео з тортурами та вбивствами мирних громадян. На одному з таких відео була зафільмована дівчина, якій, судячи з усього, зламали ноги, і вивезли в Сектор Газа. У мережі швидко встановили, що дівчина є відвідувачкою музичного фестивалю, родом із Німеччини. Її впізнали по татуюванню на ногах.

Про Шані та інших зниклих дівчат в Ізраїлі ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Раніше ми писали про те, що Ердоган звинуватив Ізраїль у нападі на Ізраїль.