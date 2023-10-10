путін знайшов "винних" у війні ХАМАС з Ізраїлем і дав "рецепт миру"

путін і тут знайшов провину США

Російські диктатор володимир путін прокоментував напад ХАМАС на Ізраїль. Він вирішив звинуватити у конфлікті США.

Про це пише російське видання "Медуза", посилаючись на заяву путіна під час його зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані. Так, на думку глави кремля, війна на Близькому Сході нібито є прикладом "провалу політики Сполучених Штатів, які намагалися монополізувати врегулювання".

"США, на жаль, не були стурбовані пошуком компромісів для обох сторін, а навпаки висуваючи свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони", — сказав путін і додав, що "США не враховували корінних інтересів палестинського народу".

Він також запропонував рішення, яке, на його думку, допоможе врегулювати конфлікт.

"Маю на увазі насамперед необхідність реалізації рішень Ради безпеки ООН щодо створення незалежної суверенної палестинської держави", — сказав він.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

Більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали про те, що Ердоган звинуватив Ізраїль у нападі на Ізраїль.