путин нашел "виновных" в войне ХАМАС с Израилем и дал "рецепт мира"

путин и тут нашел вину США

Российские диктатор владимир путин прокомментировал нападение ХАМАС на Израиль. Он решил обвинить в конфликте США.

Об этом пишет российское издание "Медуза", ссылаясь на заявление путина во время его встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Так, по мнению главы кремля, война на Ближнем Востоке якобы является примером "провала политики Соединенных Штатов, которые пытались монополизировать урегулирование".

"США, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов для обеих сторон, а наоборот выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", — сказал путин и добавил, что "США не учитывали коренных интересов палестинского народа".

Он также предложил решение, которое, как он считает, поможет урегулировать конфликт.

"Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", — сказал он.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

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