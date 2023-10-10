ХАМАС убив десятки дітей у ізраїльському селищі: з’явилися перші фото

Пошуки тіл убитих продовжуються

У мережі з’явилися перші фотографії з ізраїльського кібуца Кфар-Аза, де знайшли десятки вбитих бойовиками ХАМАС дітей.

Відповідні знімки були оприлюднені російською службою BBC Telegram. Раніше з’являлася інформація про те, що там було виявлено тіла 40 дітей, частина з яких була обезголовлена.

Загалом у Кфар-Аза було знайдено близько 200 тіл, частину з яких бойовики звалили у великий сміттєвий контейнер та підпалили. При цьому частина їх була кинута туди ще живими.

За даними ЦАХАЛ, до Кфар-Ази увірвалося близько 70 озброєних бойовиків ХАМАС і влаштували там різанину.

"Це не війна, не поле бою. Ви побачите немовлят, матір, батька, в їхніх спальнях, у їхніх захищених кімнатах, і як терористи вбивають їх. Це масове вбивство", — заявив генерал-майор ізраїльської армії Ітай Верув.

Дізнатись про наслідки війни в Ізраїлі для Європи можна у матеріалі: "Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Як повідомлялося раніше, громадянку Німеччини Шані Лук, кадри з якою облетіли весь світ, була скалічена і захоплена бойовиками ХАМАС, але швидше за все вона ще жива і перебуває в одній із лікарень у Газі.