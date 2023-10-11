Продовжують надходити нові деталі звірств ХАМАСу від мешканців населених пунктів на межі з Газою

У деяких ізраїльських поселеннях (кібуцах) біля кордону з сектором Газа тільки зараз змогли побачити наслідки після нападу терористів ХАМАСу. Бої тривали і у вівторок, після чого туди зайшли ізраїльські сили оборони та преса. Те, що вони там побачили — жахає, серед жертв є навіть немовлята. Загалом найсильніше постраждали саме сусідні з Газою села, де терористи влаштували криваву бійню.

За словами військових, до ранку середи кількість загиблих зросла до 1200. Об’єктами першої хвилі нападу ХАМАСу стали також Офакім, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Аза, Ятед і Кіссуфім. "Телеграф" роповідає, що побачили у прилеглих до сектору Газа поселеннях:

Вбиті немовлята у Кфар-Азі

Мальовничий фермерський кібуц Кфар-Аза за 3 км від сектора Газа нараховує приблизно 750 мешканців, але після звільнення село було не впізнати: згорілі будинки, розкидані на вулицях трупи, сморід. Військові виявили, що матері, батьки, немовлята, молоді сім’ї лежали вбитими у своїх ліжках, на кухнях та у садах.

"Це не війна, це не поле бою. Це різанина. Я такого не бачив, а служив 40 років", — сказав ізраїльський генерал-майор Ітай Верув, додавши, що деякі жертви були обезголовлені, передає Reuters.

Журналіст i24 News розповіла, що командир ЦАХАЛу повідомив їй, що вони знайшли тіла близько 40 немовлят, деякі з яких були обезголовлені.

Населений пункт Кфар-Аза зовсім неподалік від сектору Ґаза

Авідор Шварцман, який вижив, сказав, що ховався з дружиною та однорічною донькою в безпечній кімнаті їхнього будинку понад 20 годин, перш ніж його врятували солдати.

Кібуц Беері

Кібуц Беері (Be'eri), де мешкали більше тисячі мешканців, був повністю зруйнований, передає Times of Israel. Вночі 9 жовтня волонтери Zaka повідомили, що вивезли тіла понад сотні людей з території поселення, коли загальна кількість загиблих ще вища, деякі з жителів були взяті у заручники.

Напад на Беері стався приблизно в той самий час, коли бойовики ХАМАСу напали на музичний фестиваль Supernova. Нападники ходили від дверей до дверей, намагаючись увірватися до їхніх будинків. Вони навмисно підпалювали будинки, щоб люди їх покидали. Тих, хто виходив з приміщень вбивали, свідчать очевидці.

"Вони стріляли без розбору і викрадали всіх, кого тільки могли, спалювали вдома, тому людям доводилося вистрибувати через вікно — і там на них чекали терористи", — розповів про напад на Беері Хаїм Джелін.

Беері

"Густий дим і газ проникали до будинку через електричні розетки та дверні отвори. Коли будинок підпалили, ми задихалися від диму та закривали обличчя рушниками, просоченими водою. Чоловік щосили утримував двері замкненими, поки терористи намагалися проникнути всередину", — розповіла мешканка кібуцу Мірі Гед Месіка виданню Ynetnews.

Мірі та її чоловік вистрибнули з другого поверху в момент, коли поряд на землі не було бойовиків, і втекли до сусідів. Звідти вони спостерігали, як горів їхній дім.

Беері перебував під повним контролем бойовиків протягом 17 годин. Військові далеко не одразу дісталися кібуца. Тимчасом озброєні нападники знімали, як страчують мирних жителів, коли ті благають про милосердя, б’ють і знущаються з викрадених полонених, підпалюють будинки з сім’ями всередині, калічать тіла своїх жертв і навіть катують домашніх тварин.

Нападники викрали 85 річну мешканку Беері, Яффу Адар і зняли це на камеру. Востаннє її бачили на відео, коли вона спокійно сиділа в машині в оточенні молодих людей, які сміялися, кажучи арабською "посміхнись".

Вбивство у Facebook

В кібуці Нір Оз терористи холоднокровно вбили бабусю, зняли моменти її смерті та опублікували їх на сторінці у Facebook жінки, що побачили усі її родичі. Цю історію розповіла онука жінки, Мор Байдер, яка дала відверте інтерв'ю ізраїльським медіа.

"О сьомій ранку я побачила найбільше жахіття у моєму житті. Терорист зайшов у дім, вбив її, забрав її телефон, зафільмував жах і опублікував це на стіні у Facebook. Ось як ми дізналися про її смерть", – поділилася вбита горем дівчина.

"Я зайшла зі свого телефону і побачила цей жах, найбільшу трагедію у своєму житті. Моя бабуся лежала на підлозі у крові, вбита на відео. Терористи просто взяли її телефон та виставили це у її Facebook. Так я дізналася про це", – відзначила дівчина.

За словами дівчини, терористи вбивали та викрадали всіх у Нір Оз.

Терор на музичному фестивалі

Суботній напад на музичний фестиваль Supernova просто неба вважається найбільшою різаниною серед цивільного населення в історії Ізраїлю: щонайменше 260 загиблих і досі невідома кількість взятих у заручники. Десятки бойовиків ХАМАСу пробили роздільну огорожу Ізраїлю та увірвалися в країну з Гази, відкрили вогонь по приблизно 3500 молодих ізраїльтянах, які зібралися послухати електронну музику.

Вечірка відбулася в пустелі поблизу кібуцу Реїм, приблизно за 5,3 кілометрів від стіни з Газою. Учасники фестивалю ховалися і тікали у відкритому полі. Відео в соціальніх мережах показують, як озброєні чоловіки вриваються в панікуючий натовп, вбиваючи людей автоматичними чергами. Багато жертв були застрелені в спину під час бігу.

Записи, зроблені дроном після нападу, показують хаотичні черги автомобілів, звідки водії намагалися втекти. Деякі згорілі автомобілі були перекинуті на бік, а інші мали кульові діри в розбитих вікнах. Невідома кількість людей з фестивалю була взята в заручники. На відео, опублікованому в соціальних мережах бойовиками, видно, як ізраїльську пару, Ноа Аргамані та її Авінатана Ора, відтягують викрадачі. Аргамані у паніці кричить: "Ні, ні!".

ХАМАС стверджує, що зараз утримує в заручниках понад 100 ізраїльтян. У понеділок група погрожувала розпочати систематичні вбивства полонених, якщо ізраїльські військові бомбардуватимуть палестинські території без попередження.

До слова, попри численні відеопідтвердження на сотні трупів у містах, куди заходили бойовики, ХАМАС вирішив заперечити свою причетність до вбивств мирних жителів, у тому числі дітей.

"Ми категорично підтверджуємо брехливість сфабрикованих тверджень, поширених деякими західними ЗМІ, які непрофесійно переймають сіоністський наратив, повний брехні та наклепу на наш палестинський народ та його опір, останньою з яких була заява про вбивство дітей, обезголовлення їх, і націлювання на цивільних осіб", – йдеться в заяві групи на її сайті.

У групі додали, що її учасники "прагнули уникати мирних жителів", і про це нібито свідчать відеоролики.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво росії знало, що бойовики ХАМАС готуються до нападу на Ізраїль. Щобільше, деякі групи бойовиків діють лише за вказівками російських спецслужб.