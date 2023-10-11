ЦАХАЛ та "Хезболла" обмінялися ударами: що відбувається на півночі Ізраїлю

Бойові дії на Близькому Сході набирають обертів

З ліванської сторони вранці у середу, 11 жовтня, було випущено протитанкову ракету по цілі біля ізраїльського населеного пункту Араб аль-Арамше. Обстріл зафіксовано у районі спірної території біля кордону з Ліваном, на окупованих Голанських висотах.

Повідомляється також про мінометний обстріл та загрозу проникнення терористів у районі Рош а-Нікра. Подробиці повідомила прес-служба ЦАХАЛу.

Ліванське бойове угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за обстріл ізраїльської військової позиції. "Радарні об’єкти Зібдін і Рувайсат Аль-Алам були обстріляні великою кількістю артилерійських снарядів і керованих ракет. Ми націлилися на три ізраїльські об’єкти в окупованому районі ліванських ферм Шебаа", — йшлося у заяві "Хезболла".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що у відповідь обстріляла райони на півдні Лівану. ЦАХАЛ для атаки у відповідь використовують артилерію і БПЛА. "Ізраїльська артилерія завдає удару по району Лівану, звідки було здійснено атаку", — повідомили в ЦАХАЛ.

У відповідь "Хезболла" заявила, що знову обстріляла об'єкт ізраїльської армії після загибелі своїх бойовиків.

Зіткнення на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном почалися після того, як група озброєних осіб намагалася прорватися на територію країни. Ізраїльські військові завдали ударів по цілям. Відомо, що був уражений пункт спостереження Хезболли.

Довідка

Ферми Шебаа – це вузька смуга спірної території вздовж ліванського кордону Голанських висот, сирійської території, окупованої Ізраїлем після Шестиденної війни 1967 року. Цей район десятиліттями був епіцентром конфлікту між "Хезболлою" та ізраїльськими військами.

Нагадаємо, що з початку протистояння на Близькому Сході вже загинуло близько тисячі мешканців Ізраїлю. Понад 200 тіл убитих виявили на місці проведення фестивалю на півдні країни.

У МЗС України підтвердили, що в Ізраїлі загинули двоє українок. Інформація щодо загибелі громадян України на території Сектору Газа та поблизу нього перевіряється.

Раніше "Телеграф" повідомив, що терористи ХАМАС намагаються абсурдно виправдатись за свій жорстокий напад на Ізраїль 7 жовтня. За словами члена політичного бюро ХАМАС Махмуда Мердаві, воно нібито стало відповіддю на операцію з боку Ізраїлю, яка нібито планувала ліквідацію лідерів палестинського руху.