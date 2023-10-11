Ізраїль позбавив ХАМАС "очей": ЦАХАЛ заявив про важливе досягнення

Камери ховали у сонячних водонагрівачах

Після жорстокого нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня країна розпочала військову операцію. Минулої ночі десятки винищувачів ЦАХАЛ атакували об’єкти та будинки терористів у секторі Газа, також Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищено мережу ХАМАС для виявлення ізраїльських літаків.

Як повідомляє The Times of Israel, ЦАХАЛ стверджує, що націлився на "можливість повітряного виявлення" ХАМАС у Газі. За словами військових, терористична група мала мережу камер, захованих у сонячних водонагрівачах по всій Газі, щоб відстежувати та контролювати ізраїльські літаки.

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Під час авіаційної атаки 10 жовтня ізраїльські винищувачі протягом декількох хвилин знищили цю мережу стеження. В результаті терористи ХАМАС втратили можливість формувати точну картину неба та атакувати літаки ЦАХАЛ.

Нагадаємо, Сили оборони Ізраїлю продовжують зачищати країну від терористів ХАМАС. ЦАХАЛ тричі за 24 години провів масштабні удари в секторі Газа, вражені сотні цілей бойовиків. Під удар потрапив і будинок родичів військового командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху після нападу ХАМАС на країну. Він розповів про зв’язок бойовиків із російською федерацією.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців.