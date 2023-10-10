Ізраїль обстріляли ще з однієї країни: удар у відповідь вже завдано

Попередньо снаряди впали на відкритій місцевості

Сили оборони Ізраїлю зафіксували обстріл з боку Сирії і повідомили про завдання удару у відповідь. Відомо, що кілька снарядів впали на відкритій місцевості і не завдали особливої шкоди.

Як інформує пресслужба Сил оборони Ізраїлю в Telegram, швидше за все йдеться про мінометний обстріл із сирійської території, проте хто саме робив обстріл поки не повідомляється.

"Якийсь час тому було зафіксовано кілька пусків із Сирії територією Ізраїлю, частина снарядів перетнула територію Ізраїлю і імовірно впала на відкритій місцевості", — йдеться в повідомленні.

Пізніше там повідомили, що Сили оборони негайно почали завдавати ударів у відповідь з використанням артилерії та мінометів.

Варто зазначити, що в Ізраїлі неодноразово заявляли, що за те, що відбувається на території Сирії, несе відповідальність режим Башара Асада, а тому у відповідь на обстріл своєї території Ізраїль зазвичай завдає ударів по сирійських військових об’єктах.

Як повідомлялося раніше, напередодні територію Ізраїлю обстрілювали із Сектору Газа, західного берега річки Йордан, а згодом до ударів приєдналися бойовики з території Лівану.