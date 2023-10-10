Израиль обстреляли еще с одной страны: ответный удар уже нанесен

Предварительно снаряды упали на открытой местности

Силы обороны Израиля зафиксировали обстрелы со стороны Сирии и сообщили о нанесении ответного удара. Известно, что несколько снарядов упали на открытой местности и не причинили особого ущерба.

Как информирует пресс-служба Сил обороны Израиля в Telegram, скорее всего речь идет о минометном обстреле с сирийской территории, однако кто именно совершал обстрелы пока не сообщается.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько пусков из Сирии по территории Израиля, часть снарядов пересекла территорию Израиля и предположительно упала на открытой местности", — говорится в сообщении.

Позже там сообщили, что Силы обороны незамедлительно начали наносить ответные удары с использованием артиллерии и минометов.

Стоит отметить, что в Израиле неоднократно заявляли, что за все происходящее на территории Сирии несет ответственность режим Башара Асада, а потому в ответ на обстрелы своей территории Израиль обычно наносит удары по сирийским военным объектам.

Как сообщалось ранее, накануне территорию Израиля обстреливали с Сектора Газа, западного берега реки Иордан, а позже к ударам присоединились боевики с территории Ливана.