Война ХАМАС и Израиля выгодна путину: Шендерович напомнил о важной исторической детали

Публицист напомнил, как СССР готовил палестинских боевиков

Война между Израилем и ХАМАС очень выгодна россии, поскольку это позволяет переключить внимание мирового общества с Украины.

Как рассказал российский и израильский публицист Виктор Шендерович на канале Ходорковский Live, к организации нападения явно приложила руку россия, а Иран ей помогал.

"Один из захваченных командиров ХАМАС дал показания, что это (нападение на Израиль) год готовилось. Это совпадает с прошлогодним сентябрьским визитом главы ХАМАС в Москву", — сказал он.

Шендерович обратил внимание на то, что степень организации атаки явно был не палестинский, а причастные к ней боевики были хорошо подготовлены. При этом он напомнил, что бывший глава российского МИД, а позже глава правительства Евгений Примаков "с ладошки кормил" лидера палестинского национального движения Ясира Арафата.

Публицист также добавил, что сегодняшняя россия является союзником Ирана и союзником ХАМАС.

"И в тюрьмах сидят мирные мусульмане, Хизб ут-Тахрир, сидят в тюрьмах Свидетели Иеговы, а ХАМАС у нас легитимный партнер. И талибы", — добавил он.

Шендерович добавил, что он наверняка не знает, участвовала в подготовке только россия, только Иран или они оба, но очевидно, что без них там не обошлось.

"Сегодняшняя россия – она наследница примаковского Советского Союза. Тех, кто этот гнойник сооружал изо всех сил. Это вполне рационально было, что в советское время, что сейчас. Конечно, это на пользу путину, потому что с Украины внимание перешло на Израиль. И в этой мутной воде он очень умело ловит свою рыбу", — добавил он.

Как сообщалось ранее, армия Израиля ликвидировала в Секторе Газа двух высокопоставленных чиновников ХАМАС. Согласно утверждениям, они погибли в результате авиаударов.

На этом фоне в ХАМАС призывают арабский и мусульманский мир к "всеобщей мобилизации". Они хотят, чтобы все увидели поддержку палестинцев.