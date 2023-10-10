"Бессмысленная жестокость": как украинцы в сети реагируют на убийства детей в Израиле

В сети осудили действия боевиков ХАМАС и поддержали желание израильтян отомстить

На резню и обезглавливание детей боевиками ХАМАС в приграничном кибуце Израиля Кфар-Аза отреагировали в сети. Такие действия палестинских арабов назвали ничем иным, как зверством.

"Телеграф" собрал реакции на преступление против мирных граждан. Напомним, что всего были найдены убитыми 200 человек, среди которых 40 детей.

Белорусский блогер Максима Мирович сравнил события в Кфар-Азе с военным преступлением россиян в Буче под Киевом.

"Просто кошмар. В еврейском поселении Кфар-Аза, где побывали боевики ХАМАС, найден контейнер с сожжёнными телами. Бессмысленностью и дикостью это напоминает украинскую Бучу 2022 года, в которой побывали путинские оккупанты. Та же бессмысленная жестокость, просто немыслимая в XXI веке", — написал он.

Также высказался и украинский политический деятель Берислав Береза. Он призвал уничтожить "диких животных".

"В израильском поселении Кфар-Аза обнаружили тела 40 детей и младенцев, часть из них были с отрезанными головами. Это сделали палестинские террористы. Не люди. Дикие животные, которых нужно уничтожать", — написал он.

Российский и украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина отметил, что не поддерживает план израильтян, но понимает их желание "стереть в пыль" сектор Газа после того, как детей израильтян обезглавили.

"Видимо, сектор Газа все-таки сотрут в пыль и сделают полностью безлюдным. Других вариантов общественность уже не примет. Тактика простая: сделать жизнь в Газе абсолютно невыносимой, чтобы почти все сами ушли в Египет. Тех, кто остался, — в пыль. Я планы израильтян не поддерживаю, но понимаю. Их детям головы отрезали, сложно ожидать гуманизма после такого", — заявил он.

Известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Корчинский отметил, что многих террористов ХАМАСа готовили на российских и сирийских военных базах инструктора из россии. Палестинские арабы позволяют себе страшные вещи — издевательство над пленными, изнасилование женщин и убийства детей. Он предположил, что израильтяне тоже могли проявлять жестокость к палестинцам, но в меньшей мере. В любом случае в последнее время подобные случаи расследовались израильскими властями и часто виновны наказывались.

Однако террористы ХАМАСа совершают ужасные злодеяния. По словам Корчинского, детей трогать нельзя ни при каких обстоятельствах.

"В кибуце Бенри они (боевики — ред.) забаррикадировались в столовой, где содержали 50 человек и там же, при маленьких детях насиловали женщин, а после убивали.Это очень плохо. Для себя, в нашей войне, мы должны знать, что пленных мужчин и женщин-комбатантов, при определенной необходимости, допустимо ликвидировать, но издевательства недопустимы. Такое деморализует наших солдат. Дети должны быть нетронуты всегда", — написал Дмитрий Корчинский.

Подробнее последствиях войны в Израиле для Европы читайте в материале "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выживает сектор Газа после того, как Израиль отключил воду и свет. Также разобрались, откуда у боевиков оружие.