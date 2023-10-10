"Добрались до тысячи убитых": правительственна газета Ирана поздравила читателей с новыми жертвами в Израиле

В сети негативно отреагировали на такой пост

В Иране правительственная газета Iran Newspaper поздравила читателей с тысячей погибших израильтян в результате нападения боевиков ХАМАС. Сообщается, что это данные по состоянию на 7 октября.

Пост опубликован 9 октября на официальной странице газеты правительства Ирана в Twitter. В комментариях не оценили "поздравления" и призвали к человечности.

"Мы добрались до тысячи! СМИ сионистского режима сообщили, что потери в результате нападения сил сопротивления 7 октября достигли 1000 человек!", — сказано в сообщении.

Также официальная ежедневная газета, которую печатает государственное Агентство Исламской Республики (IRNA), прикрепило к посту картинку, на которой парень арабской внешности с флагом Палестины на рукаве держит воздушный шар и улыбается.

В сети такой пост не оценили. В комментариях тегнули владельца соцсети Илона Маска, чтобы он обратил внимание на нарушение правил сообщества. Также жители арабских стран напомнили, что за этой цифрой в первую очередь стоят жизни невиновно убитых женщин, детей и мужчин. Также они заявили, что на иранскую газету "падет позор" и радоваться чужим смертям — преступление.

Отметим, что по состоянию на 10 октября власти Израиля сообщают о 900 погибших гражданах и еще около 2500 раненых. Что касается жертв со стороны жителей сектора Газа, то известно о 700 погибших палестинцев и примерно 4000 раненых.

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