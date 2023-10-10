"Дісталися до тисячі вбитих": урядова газета Ірану привітала читачів із новими жертвами в Ізраїлі

У мережі негативно відреагували на такий пост

В Ірані урядова газета Iran Newspaper привітала читачів із тисячею загиблих ізраїльтян внаслідок нападу бойовиків ХАМАС. Повідомляється, що це дані станом на 7 жовтня.

Пост опублікований 9 жовтня на офіційній сторінці газети уряду Ірану у Twitter. У коментарях не оцінили "вітання" та закликали до людяності.

"Ми дісталися тисячі! ЗМІ сіоністського режиму повідомили, що втрати внаслідок нападу сил опору 7 жовтня досягли 1000 осіб!", — сказано в повідомленні.

Також офіційна щоденна газета, яку друкує державне Агентство Ісламської Республіки (IRNA), прикріпила до посту картинку, на якій хлопець арабської зовнішності із прапором Палестини на рукаві тримає повітряну кулю та посміхається.

У мережі такий пост не оцінили. У коментарях тегнули власника соцмережі Ілона Маска, щоб він звернув увагу на порушення правил спільноти. Також жителі арабських країн нагадали, що за цією цифрою насамперед стоять життя невинно вбитих жінок, дітей та чоловіків. Також вони заявили, що на іранську газету "паде ганьба" і радіти чужим смертям — злочин.

Зазначимо, що станом на 10 жовтня влада Ізраїлю повідомляє про 900 загиблих громадян і ще близько 2500 поранених. Що стосується жертв з боку мешканців сектору Газа, то відомо про 700 загиблих палестинців та приблизно 4000 поранених.

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