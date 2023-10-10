Допомога Ізраїлю для США важливіша за Україну: Євген Дикий назвав причину

У черзі на постачання зброї зі Америки Україна посідає друге місце

Допомога Ізраїлю для Сполучених Штатів Америки (США) більш пріоритетна, ніж підтримка України. Таку думку висловив експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24 батальйону "Айдар" Євген Дикий.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" він розповів, як ескалація на Близькому Сході впливає на безпосередню військову підтримку України партнерами. Євген Дикий також пояснив, чому американська влада негайно виділила Тель-Авіву допомогу.

"Це ж ми (Україна — ред.) майже 30 років вибудовували багатовекторну політику, внаслідок чого нам ніхто нічого не винен. І допомагають Україні виключно з доброї волі. А в Ізраїлю зі Штатами — чіткий вектор, дуже прямі союзницькі зобов’язання. Письмові. Затверджені на законодавчому рівні в обох країнах. Є навіть величезний досвід реального виконання таких зобов’язань. Тому цілком очевидно, що в черзі на постачання зброї із США Ізраїль перший, а ми після нього. А то й після Тайваню", — уточнює експерт.

Євген Дикий зазначив, що США озброєння вистачить і для України, і для Ізраїлю. Але й американська армія повинна мати запас у разі, наприклад, війни з Китаєм. Тому Вашингтон дозує надання військової допомоги іншим країнам.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Білий дім розглядає можливість об’єднання в один пакет допомоги для України та Ізраїлю. Це може підвищити шанси на схвалення Конгресом допомоги Україні, незважаючи на опозицію, що росте, від республіканців Палати представників.

Більше інформації на цю тему можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграф" " Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців ".