Атака з нового боку? Армія Ізраїлю зробила тривожну заяву

Армія оборони ізраїлю задіяла авіацію

Ізраїль вже четвертий день продовжує відбивати атаку терористів ХАМАС, які вдерлися на територію країни з Сектору Газа. Однак сьогодні, 10 жовтня, Армія оборони Ізраїлю заявила про можливе вторгнення з іншого напрямку.

Так, за даними ЦАХАЛу, їм надійшло повідомлення про можливе вторгнення у повітряний простір Голанських висот та Верхньої Галілеї, повідомляє видання The Times Of Israel.

Зазначається, що мешканцям низки міст на півночі Ізраїлю було наказано залишатися у бомбосховищах до подальшого повідомлення. "Надійшло повідомлення про повітряне проникнення в район Голанських висот і Верхню Галілею", — йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Для перевірки даної території сили ЦАХАЛу задіяли авіацію. "Солдати ЦАХАЛу задіяли літаки та проводять пошуки в цьому районі", — додається у повідомленні.

UPD: Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила про відсутність проникнення до повітряного простору країни на півночі. "Немає жодних побоювань щодо порушення безпеки", — заявили в ЦАХАЛі.

Варто відзначити, що Голанські висоти розташовані на півночі Ізраїлю. Вони являють собою гірське плато загальною площею близько 1200 квадратних кілометрів. Володіння ними дозволяє домінувати над значними територіями Лівану, Сирії та Ізраїлю.

Голанські висоти на карті

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на третій день після жорстокого нападу на Ізраїль та його дій у відповідь, високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угруповання відкрите для обговорення можливого перемир’я з Ізраїлем. За його словами, терористи нібито вже "досягли своїх цілей".

Більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".