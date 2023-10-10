Атака с новой стороны? Армия Израиля сделала тревожное заявление

Армия обороны израиля задействовала авиацию

Израиль уже четвертый день продолжает отбивать атаку террористов ХАМАС, вторгшихся на территорию страны из Сектора Газа. Однако, сегодня, 10 октября, Армия обороны израиля заявила о возможном вторжении с другого направления.

Так, по данным ЦАХАЛа, им поступило сообщение о возможном вторжении в воздушное пространство Голанских высот и Верхней Галилеи, сообщает издание The Times Of Israel.

Отмечается, что жителям ряда городов на севере Израиля было приказано оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления. "Поступило сообщение о предполагаемом воздушном проникновении в район Голанских высот и Верхней Галилеи", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Для проверки данной территории силы ЦАХАЛа задействовали авиацию. "Солдаты ЦАХАЛа задействовали самолеты и проводят поиски в этом районе", — добавляется в сообщении.

Стоить отметить, что Голанские высоты расположены на севере Израиля. Они представляют собой горное плато общей площадью около 1200 квадратных километров. Обладание ими позволяет доминировать над значительными территориями Ливана, Сирии и Израиля.

Голанские высоты на карте

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на третий день после жестокого нападения на Израиль и его ответных действий, высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, террористы якобы уже "достигли своих целей".

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