Помощь Израилю для США важнее Украины: Евгений Дикий назвал причину

В очереди на поставки оружия из Америки Украина занимает второе место

Помощь Израилю для Соединенных Штатов Америки (США) приоритетнее, чем поддержка Украины. Такое мнение выразил эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" он рассказал, как эскалация на Ближнем Востоке влияет на непосредственную военную поддержку Украины партнерами. Евгений Дикий также объяснил, почему американские власти незамедлительно выделили Тель-Авиву помощь.

"Это же мы (Украина — ред.,) почти 30 лет выстраивали многовекторную политику, вследствие чего нам никто ничего не должен. И помогают Украине исключительно по доброй воле. А у Израиля со Штатами — четкий вектор, очень прямые союзнические обязательства. Письменные. Утвержденные на законодательном уровне в обеих странах. Есть даже огромный опыт реального выполнения таких обязательств. Поэтому абсолютно очевидно, что в очереди на поставки оружия из США Израиль — первый, а мы — после него. А то и после Тайваня", — уточняет эксперт.

Евгений Дикий отметил, что у США вооружения хватит и для Украины, и для Израиля. Но и американская армия должна иметь запас на случай, к примеру, войны с Китаем. Потому Вашингтон дозирует выделение военной помощи другим странам.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Белый дом рассматривает возможность объединения в один пакет помощь для Украины и Израиля. Это может повысить шансы на одобрение Конгрессом помощи Украине, несмотря на растущую оппозицию от республиканцев Палаты представителей.

Больше информации по этой теме можно найти в эксклюзивном материале "Телеграф" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".