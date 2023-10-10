"Безглузда жорстокість": як українці в мережі реагують на вбивства дітей в Ізраїлі

У мережі засудили дії бойовиків ХАМАС та підтримали бажання ізраїльтян помститися

На різанину та обезголовлення дітей бойовиками ХАМАС у прикордонному кібуці Ізраїлю Кфар-Аза відреагували у мережі. Такі дії палестинських арабів назвали нічим іншим, як звірством.

"Телеграф" зібрав реакцію на злочин проти мирних громадян. Нагадаємо, що загалом було знайдено вбитими 200 осіб, серед яких 40 дітей.

Білоруський блогер Максима Мирович порівняв події у Кфар-Азі з воєнним злочином росіян у Бучі під Києвом.

"Просто жах. У єврейському поселенні Кфар-Аза, де побували бойовики ХАМАС, знайдено контейнер зі спаленими тілами. Безглуздістю і дикістю це нагадує українську Бучу 2022 року, в якій побували путінські окупанти. Та ж безглузда жорстокість, просто немислима", — написав він.

Також висловився український політичний діяч Берислав Береза. Він закликав знищити "диких тварин".

"В ізраїльському поселенні Кфар-Аза виявили тіла 40 дітей та немовлят, частина з них були з відрізаними головами. Це зробили палестинські терористи. Не люди. Дикі тварини, яких треба знищувати", — написав він.

Російський та український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковіна зазначив, що не підтримує план ізраїльтян, але розуміє їхнє бажання "стерти в пилюку" Сектор Гази після того, як дітей ізраїльтян обезголовили.

"Мабуть, Сектор Гази таки зітруть у пилюку і зроблять цілком безлюдним. Інших варіантів громадськість вже не прийме…Тактика проста: зробити життя в Газі абсолютно нестерпним, щоб майже всі самі пішли до Єгипту. Тих, хто залишився, — у пилюку. Я плани ізраїльтян не підтримую, але розумію. Їхнім дітям голови відрізали, складно чекати гуманізму після такого", — заявив він.

Відомий український телеведучий та журналіст Дмитро Корчинський зазначив, що багатьох терористів ХАМАСу готували на російських та сирійських військових базах інструктора з росії. Палестинські араби дозволяють собі страшні речі — знущання з полонених, зґвалтування жінок та вбивства дітей. Він припустив, що ізраїльтяни теж могли виявляти жорстокість до палестинців, але меншою мірою. У будь-якому разі останнім часом подібні випадки розслідувалися ізраїльською владою і часто винні каралися.

Проте терористи ХАМАСу чинять жахливі злочини. За словами Корчинського, дітей чіпати не можна за жодних обставин.

"У кібуці Бенрі вони (бойовики — ред.) забарикадувалися в їдальні, де утримували 50 осіб і там же, при маленьких дітях ґвалтували жінок, а потім убивали. Це дуже погано. Для себе, у нашій війні, ми повинні знати, що полонених чоловіків і жінок-комбатантів, за певної необхідності, допустимо ліквідувати, але знущання неприпустимі. Таке деморалізує наших солдатів. Діти мають бути недоторканими завжди", — написав Дмитро Корчинський.

Детальніше наслідки війни в Ізраїлі для Європи читайте у матеріалі "Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виживає сектор Газа після того, як Ізраїль відключив воду та світло. Також розібралися, звідки бойовики мають зброю.