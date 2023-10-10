ХАМАС призвал арабов и мусульман к "всеобщей мобилизации": названа дата

Боевики просят палестинцев брать оружие в руки

Боевики ХАМАС, которые напали на Израиль, призывают арабский и мусульманский мир к "всеобщей мобилизации". Они хотят, чтобы все увидели поддержку палестинцев.

Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на заявление ХАМАС. В нем говорится, что мероприятие будет направлено на то, чтобы продемонстрировать поддержку палестинскому народу "перед лицом открытой войны [израильской] оккупации". "Мобилизация" запланирована на пятницу (13 октября) и будет отмечен, как "Пятница наводнения в Аль-Аксе".

"ХАМАС также призвал молодых палестинцев на оккупированном Западном Берегу вступить в конфронтацию с израильскими солдатами", — говорится в материале.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее мы писали о том, что ЦАХАЛ ликвидировал двух топ-чиновников ХАМАС. СМИ рассказали о том, кем они были.