Израиль взорвал двух "шишек" ХАМАСа: кто такие и как это удалось сделать

Их не стало в ночь на 10 октября

Армия Израиля ликвидировала в Секторе Газа двух высокопоставленных чиновников ХАМАС. Согласно утверждениям, они погибли в результате авиаударов.

Об этом заявляют в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), передает "Newsru.co.il". По словам военных, речь идет о "министре экономики" в правительстве ХАМАСа Джауаде Абу Шамале, "который управлял финансами и выделял средства на финансирование террористической деятельности", а также о Закарии Абу Муамаре, входившем в руководство ХАМАС. Оба они были ликвидированы с помощью авиаударов в ночь на 10 октября.

Отмечается, что в ХАМАСе уже подтвердили факт гибели своих чиновников.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

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Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ распространяют информацию о гибели Аймана Юниса — одного из лидеров ХАМАС. Также публикуются видео с места событий.