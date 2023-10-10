Війна ХАМАС та Ізраїлю вигідна путіну: Шендерович нагадав про важливу історичну деталь

Публіцист нагадав, як СРСР готував палестинських бойовиків

Війна між Ізраїлем та ХАМАС дуже вигідна росії, оскільки це дозволяє переключити увагу світового суспільства з України.

Як розповів російський та ізраїльський публіцист Віктор Шендерович на каналі Ходорковський Live, до організації нападу явно доклала руку росія, а Іран їй допомагав.

"Один із захоплених командирів ХАМАС дав свідчення, що це (напад на Ізраїль) рік готувався. Це збігається з торішнім вересневим візитом голови ХАМАС до Москви", — сказав він.

Шендерович звернув увагу на те, що ступінь організації атаки був не палестинський, а причетні до неї бойовики були добре підготовлені. При цьому він нагадав, що колишній глава російського МЗС, а згодом глава уряду Євген Примаков "з долоні годував" лідера палестинського національного руху Ясіра Арафата.

Публіцист також додав, що сьогоднішня росія є союзником Ірану та союзником ХАМАС.

"І у в’язницях сидять мирні мусульмани, Хізб ут-Тахрір, сидять у в’язницях Свідки Єгови, а ХАМАС у нас легітимний партнер. І таліби", — додав він.

Шендерович додав, що він, напевно, не знає, брала участь у підготовці тільки росія, тільки Іран чи вони обидва, але очевидно, що без них там не обійшлося.

"Сьогоднішня росія – вона спадкоємиця примаковського Радянського Союзу. Тих, хто цей гнійник споруджував щосили. Це цілком раціонально було, що за радянських часів, що зараз. Звичайно, це на користь путіну, бо з України увага перейшла на Ізраїль. І у цій каламутній воді він дуже вміло ловить свою рибу", — додав він.

Як повідомлялося раніше, армія Ізраїлю ліквідувала в Секторі Газа двох високопосадовців ХАМАС. За твердженнями, вони загинули внаслідок авіаударів.

На цьому тлі у ХАМАС закликають арабський та мусульманський світ до "загальної мобілізації". Вони хочуть, щоб усі побачили підтримку палестинців.