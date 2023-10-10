ХАМАС закликав арабів та мусульман до "загальної мобілізації": названо дату

Бойовики просять палестинців брати зброю до рук

Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль, закликають арабський та мусульманський світи до "загальної мобілізації". Вони хочуть, щоб усі побачили підтримку палестинців.

Про це повідомляє Al Jazeera, посилаючись на заяву ХАМАСу. У ньому йдеться про те, що захід буде спрямований на те, щоб продемонструвати підтримку палестинському народу "перед обличчям відкритої війни [ізраїльської] окупації". "Мобілізація" запланована на п’ятницю (13 жовтня) і буде відзначена як "П’ятниця повені в Аль-Аксі".

"ХАМАС також закликав молодих палестинців на окупованому Західному Березі вступити в конфронтацію із ізраїльськими солдатами", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Раніше ми писали, що ЦАХАЛ ліквідував двох топ-чиновників ХАМАС. ЗМІ розповіли про те, ким вони були.