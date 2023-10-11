Обстріл триває, а ситуація загострюється: хроніка нової війни в Ізраїлі (оновлюється)

Ситуація заспокоюватися не збирається

В Ізраїлі вранці 7 жовтня пролунали вибухи, після чого огорожа на кордоні Сектору Газа була прорвана, а в країну увірвалася велика група бойовиків ХАМАС, які влаштували справжню різанину в прикордонних регіонах. Після цього в Ізраїлі оголосили про початок війни, а в країні пройшла мобілізація резервістів, при цьому Газа зазнала численних бомбардувань і чекає на початок ізраїльської наземної операції.

У цьому матеріалі "Телеграф" оперативно інформує про головні події, що сталися під час нової війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Інформацію з 7 по 10 жовтня можна дізнатись у нашому попередньому матеріалі за цим посиланням.

11 жовтня

1:00 Перший літак з американськими боєприпасами приземлився в Ізраїлі. За даними ЦАХАЛ, снаряди призначені для "завдання нищівних ударів і підготовки додаткових сценаріїв".

Як повідомлялося раніше, напередодні територію Ізраїлю обстрілювали із Сектору Газа, західного берега річки Йордан, а згодом до ударів приєдналися бойовики з території Лівану.

Пізніше з’явилася інформація про обстріл з території Сирії.