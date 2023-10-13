ООН закликала Ізраїль скасувати рішення щодо Гази: з’явилася реакція країни

Ізраїль закликав ООН зосередитися на поверненні захоплених бойовиками заручників

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) "настійно закликають" Ізраїль скасувати наказ про евакуацію людей із північної половини сектору Гази. Там хочуть уникнути "перетворення трагедії на катастрофічну ситуацію".

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік. Інформація з’явилася у The New York Times.

В ООН вважають, що такого роду евакуація, на яку Ізраїль дав добу, спричинить переміщення більше мільйона людей і призведе до "руйнівних гуманітарних наслідків". "Це становить приблизно 1,1 мільйона осіб. Таке ж розпорядження стосувалося всього персоналу ООН і тих, хто перебував у установах ООН, включаючи школи, медичні центри та клініки", — йдеться у заяві.

Водночас посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан відреагував на цю заяву. Він розкритикував реакцію ООН, назвавши її "ганьбою".

"Реакція ООН на раннє попередження Ізраїлю мешканцям Гази — це ганьба! Протягом багатьох років ООН заплющувала очі на озброєння ХАМАС та використання ним цивільного населення та інфраструктури в Секторі Газа для вбивств та накопичення своєї зброї. Тепер замість підтримувати Ізраїль, чиї громадяни було вбито терористами ХАМАС і який все ще намагається мінімізувати шкоду некомбатантам, він проповідує саме Ізраїлю", — заявив він.

Дипломат наголосив на тому, що ООН зараз необхідно зосередитися на поверненні до Ізраїлю захоплених бойовиками заручників, засудженні ХАМАС та підтримці права Ізраїлю на самооборону.

В свою чергу ізраїльська армія визнала, що евакуація палестинців із північної частини сектору Газа може тривати довше доби, повідомляє The Times of Israel з посиланням на представника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

"Ми намагаємось виділити час, докладаємо багато зусиль та розуміємо, що це буде довше 24 години", — додав він.

Листівки жителям півночі сектору Газа із закликом негайно йти на південь.

Раніше "Телеграф" повідомив, що бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль, оголосили п’ятницю, 13 жовтня, вдень "загальної мобілізації" у мусульманському та арабському світі. На тлі цього в деяких країнах було зафіксовано антиізраїльські акції.