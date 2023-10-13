Масові заворушення та напади: як у світі проходить оголошений ХАМАС "день люті"

На кордоні Йорданії з Ізраїлем спалахнули масові заворушення

Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль, оголосили п’ятницю, 13 жовтня, днем "загальної мобілізації" в мусульманському та арабському світі. На тлі цього в деяких країнах були зафіксовані антиізраїльські акції.

Так, у Пекіні було скоєно напад на співробітника посольства Ізраїлю, повідомляє видання Times of Israel. Потерпілого було госпіталізовано.

За даними Міністерства закордонних справ Ізраїлю, стан дипломата стабільний. Мотив нападу, який стався поза посольством, з’ясовується, заявили у міністерстві.

Крім того, за даними користувачів соцмереж, у п’ятницю на кордоні Йорданії з Ізраїлем спалахнули масові заворушення. Як видно на відео, опублікованих у мережі, люди намагаються перелізти стіну, яка відокремлює їх від території єврейської держави.

Зазначається, що влада намагається зупинити людей, які намагаються перейти кордон. За словами самих присутніх, вони хочуть надати "допомогу Палестині та ХАМАС у війні з Ізраїлем".

Як відомо, у п’ятницю, 13 жовтня, ізраїльтянам та євреям усього світу було рекомендовано бути напоготові після того, як ХАМАС оголосив "день люті".

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Як повідомляв "Телеграф", армія Ізраїлю в ніч на 13 жовтня завдала нових нищівних ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа. Також ЦАХАЛ закликав населення північної частини регіону евакуюватись протягом 24 годин.