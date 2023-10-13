Ізраїль скинув понад 6000 бомб на Сектор Газа: що зараз відбувається у зоні конфлікту (відео)

Відомо про нові жертви в Секторі Газа

Армія Ізраїлю в ніч на 13 жовтня завдала нових нищівних ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа. Також ЦАХАЛ закликав населення північної частини регіону евакуюватись протягом 24 годин.

Як пише місцеве агентство Ynet, ізраїльтяни можуть готуватися до масштабної наземної операції у Секторі Газа. Офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик зазначив, що йдеться про евакуацію майже 1,1 мільйона палестинців.

Він переконаний, що за такий час евакуювати таку велику кількість людей без катастрофічних наслідків не вийде. Дюжжарик закликав ЦАХАЛ відмовитись від наземної операції у Секторі Газа.

У той же час палестинці повідомляють про численні смерті внаслідок атак ізраїльської армії по всьому сектору. За даними Міністерства охорони здоров’я, внаслідок цих нападів наразі загинуло понад 1500 палестинців, "третина з них — діти". 6600 дістали поранення.

За попередньою інформацією, винищувачі атакували штаб-квартиру бойовиків ХАМАСу. Також повідомляється, що ЦАХАЛ знищив будинок одного з ватажків ХАМАС, відповідального за раптовий напад на Ізраїль.

Ізраїльські ВПС оголосили, що з початку бойових дій у суботу вони скинули близько 6000 бомб на об’єкти ХАМАС по всьому Сектору Газа. Газеті Washington Post військові експерти заявили, що кількість ударів, завданих ЦАХАЛом з початку бойових дій, була "вражаючою". За їхніми словами, це більше, ніж американські військові використали за місяць кампанії проти ІДІЛ в Іраку та Сирії.

"Менш ніж за тиждень Ізраїль скинув стільки ж бомб, скільки США скидали в Афганістані за рік. Зараз удари завдаються по набагато меншій і більш густонаселеній території, де ймовірність похибки зростає", — заявив голландський військовий радник і колишній співробітник ООН.

Він зазначив, що у найнапруженіший рік американських бойових дій в Афганістані було скинуто більше ніж 7423 бомби. Водночас, за всю війну в Лівії НАТО повідомило про скидання з літаків понад 7600 бомб і ракет.

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн.

А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".