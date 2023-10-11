Іран ні до чого? У розвідці США відкрили нову деталь про напад ХАМАСу на Ізраїль

Про причетність чи непричетність інших країн до атаки ХАМАС поки що говорити рано

Іранське керівництво було здивоване після того, як ХАМАС напав на Ізраїль, що дозволяє зробити попередній висновок про те, що Тегеран не брав участі у плануванні цього нападу.

Як повідомляє New York Times, про це йдеться в попередніх висновках американської та ізраїльської розвідок, які тепер ще сильніше засумнівалися в тому, що Іран стоїть за цією атакою.

Хоч у звіті не називаються імена конкретних представників іранського режиму, але згадується, що йдеться про людей, які знають про операції елітних сил "Кудс", які відповідають за взаємодію з бойовиками різних проіранських угруповань.

Американські офіційні особи повідомляють, що розслідування триває, тому не виключено, що про причетність інших країн до планування нападу стане відомо пізніше.

Видання нагадує, що Іран протягом багатьох років постачав зброю і надавав іншу підтримку ХАМАСу, а тому в США ясно дали зрозуміти, що Тегеран частково причетний до атаки, але про пряму участь поки не йдеться.

Повідомляється також про те, що розвідка США та союзників регулярно відстежує зустрічі між "Кудс" та представниками воєнізованих формувань, включаючи ХАМАС, проте немає жодних свідчень того, що вони були використані для планування атак на Ізраїль.

Як повідомлялося раніше, армія Ізраїлю ліквідувала в Секторі Газа двох високопосадовців ХАМАС. За твердженнями, вони загинули внаслідок авіаударів.

На цьому тлі у ХАМАС закликають арабський та мусульманський світ до "загальної мобілізації". Вони хочуть, щоб усі побачили підтримку палестинців.