Иран ни при чем? В разведке США открыли новую деталь о нападении ХАМАС на Израиль

О причастности или непричастности других стран к атаке ХАМАС пока говорить рано

Иранское руководство было удивлено после того, как ХАМАС напал на Израиль, что позволяет сделать предварительный вывод о том, что Тегеран не участвовал в планировании этого нападения.

Как сообщает New York Times, об этом говорится в предварительных выводах американской и израильской разведок, которые теперь еще сильнее усомнились в том, что Иран стоит за этой атакой.

Хоть в отчете не называются имена конкретных представителей иранского режима, но упоминается, что речь идет о людях, которые знают об операциях элитных сил "Кудс", отвечающих за взаимодействие с боевиками разных проиранских группировок.

Американские официальные лица сообщают, что расследование продолжается, а потому не исключено, что о причастности других стран к планированию нападения станет известно позже.

Издание напоминает, что Иран в течение многих лет поставлял оружие и оказывал другую поддержку ХАМАСу, а потому в США ясно дали понять, что Тегеран косвенно причастен к атаке, но о прямом участии речи пока не идет.

Сообщается также о том, что разведка США и союзников регулярно отслеживает встречи между "Кудс" и представителями военизированных формирований, включая ХАМАС, однако нет никаких свидетельств того, что они были использованы для планирования атак на Израиль.

Как сообщалось ранее, армия Израиля ликвидировала в Секторе Газа двух высокопоставленных чиновников ХАМАС. Согласно утверждениям, они погибли в результате авиаударов.

На этом фоне в ХАМАС призывают арабский и мусульманский мир к "всеобщей мобилизации". Они хотят, чтобы все увидели поддержку палестинцев.