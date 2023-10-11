Оправдание в стиле лукашенко: ХАМАС "объяснил", почему напал на Израиль

ХАМАС абсурдно оправдался за зверства в Израиле

Террористы ХАМАС пытаются абсурдно оправдаться за свое жестокое нападение на Израиль 7 октября. По словам члена политического бюро ХАМАС Махмуда Мердави, оно якобы стало ответом на готовящуюся операцию со стороны Израиля, который будто бы планировал ликвидацию лидеров палестинского движения,

Об этом сообщает газета Aydınlık. Мердави, заявил, что якобы согласно неким разведданным, Израиль давно готовился к полноценной операции, поэтому ХАМАС принял решение начать собственную операцию в ответ на планы командования ЦАХАЛ.

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"Сначала должны были быть организованы (Израилем, — ред.) убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и различных регионах", — фантазирует член политбюро движения, добавляя, что террористы не остановятся, пока не добьются "своих прав под гарантии международного права".

Стоит отметить, что непризнанный президент Беларуси александр лукашенко в таком же духе объяснял то, что предоставил россии свои территории для нападения на Украину. Он так решил якобы потому, что Украина сама "готовилась напасть".

Напомним, Силы обороны Израиля продолжают зачистку страны от террористов ХАМАС. ЦАХАЛ трижды за 24 часа провел масштабные удары в секторе Газа, поражены сотни целей боевиков. Под удар попал и дом родственников военного командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Как сообщал "Телеграф", Армия обороны Израиля заявила, что уничтожена сеть ХАМАС для обнаружения израильских самолетов. По словам военных, у террористической группы была сеть камер, спрятанных в солнечных водонагревателях по всей Газе, чтобы отслеживать и контролировать истребители.

"Телеграф" пообщался с военными и политическими экспертами на тему того, к чему приведет война в Израиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев.