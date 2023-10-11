ЦАХАЛ трижды за 24 часа провел масштабные удары в секторе Газа

После жестокого нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября, страна начала военную операцию. Минувшей ночью десятки истребителей ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) поразили более 70 целей в районе Дарадж-Туффа, также был нанесен удар по террористической инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Район Дарадж-Туффа используется в качестве центра террористической организации ХАМАС, оттуда совершается большое количество террористических атак против Израиля.

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"ЦАХАЛ продолжит действовать против террористической инфраструктуры ХАМАС, которая направляет террор против Израиля", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что ЦАХАЛ трижды за 24 часа провел масштабные удары в секторе Газа. Десятки истребителей поразили более 200 целей в Аль-Фуркане. Всего в этом районе, являющемся еще одним центром террористов, ЦАХАЛ поразил более 450 целей.

Как сообщает The Times of Israel, в ночь на 11 октября, в ходе ударов по сектору Газа был поражен дом родственников военного командира ХАМАС Мохаммада Дейфа. Он расположен в районе Кизан-ан-Наджар в Хан-Юнисе. Палестинская сторона заявила, что погибли брат террориста, его сын и внучка брата. Кроме того, другие его родственники могли оказаться под завалами.

Для справки: Мухаммед Дейф, или Абу Халид — палестинский командир, с 1996 года командующий военным крылом исламистской организации ХАМАС. Он является одним из самых опасных террористов, лично планировавшим многочисленные атаки против мирных граждан.

Как сообщал "Телеграф", по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство россии знало, что боевики ХАМАС готовятся к нападению на Израиль. Более того, некоторые группы боевиков действуют исключительно по указаниям российских спецслужб.