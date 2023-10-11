Ізраїльські винищувачі розгромили терористів у секторі Газа: дісталися до військового командира ХАМАС (відео)

ЦАХАЛ тричі за 24 години провів масштабні удари у секторі Газа

Після жорстокого нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня країна розпочала військову операцію. Минулої ночі десятки винищувачів ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) вразили понад 70 цілей у районі Дарадж-Туффа, також було завдано удару по терористичній інфраструктурі, яка використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".

Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю. Район Дарадж-Туффа використовується як центр терористичної організації ХАМАС, звідти відбувається велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю.

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"ЦАХАЛ продовжить діяти проти терористичної інфраструктури ХАМАС, яка спрямовує терор проти Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ЦАХАЛ тричі за 24 години провів масштабні удари у секторі Газа. Десятки винищувачів вразили понад 200 цілей у Аль-Фуркані. Загалом у цьому районі, який є ще одним центром терористів, ЦАХАЛ вразив понад 450 цілей.

Як повідомляє The Times of Israel, у ніч на 11 жовтня, під час ударів по сектору Газа було вражено будинок родичів військового командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Він розташований у районі Кізан-ан-Наджар у Хан-Юнісі. Палестинська сторона заявила, що загинули брат терориста, його син та онука брата. Крім того, інші його родичі могли опинитися під завалами.

Довідково: Мухаммед Дейф, або Абу Халід — палестинський командир, який з 1996 року командує військовим крилом ісламістської організації ХАМАС. Він є одним із найнебезпечніших терористів, який особисто планував численні атаки проти мирних громадян.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво Росії знало, що бойовики ХАМАС готуються до нападу на Ізраїль. Щобільше, деякі групи бойовиків діють лише за вказівками російських спецслужб.