Виправдання у стилі лукашенка: ХАМАС "пояснив", чому напав на Ізраїль

ХАМАС абсурдно виправдався за звірства в Ізраїлі

Терористи ХАМАС намагаються абсурдно виправдатись за свій жорстокий напад на Ізраїль 7 жовтня. За словами члена політичного бюро ХАМАС Махмуда Мердаві, він нібито став відповіддю на операцію з боку Ізраїлю, який начебто планував ліквідацію лідерів палестинського руху.

Про це повідомляє газета Aydınlık. Мердаві заявив, що нібито згідно з деякими розвідданими, Ізраїль давно готувався до повноцінної операції, тому ХАМАС прийняв рішення розпочати власну операцію у відповідь на плани командування ЦАХАЛ.

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"Спочатку мали бути організовані (Ізраїлем, — ред.) вбивства лідерів опору, а потім проведені операції в Газі та різних регіонах", — фантазує член політбюро руху, додаючи, що терористи не зупиняться, доки не доб’ються "своїх прав під гарантії міжнародного права".

Варто зазначити, що невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко так само пояснював те, що надав росії свої території для нападу на Україну. Він так вирішив нібито тому, що Україна сама "готувалася напасти".

Нагадаємо, Сили оборони Ізраїлю продовжують зачищати країну від терористів ХАМАС. ЦАХАЛ тричі за 24 години провів масштабні удари в секторі Газа, вражені сотні цілей бойовиків. Під удар потрапив і будинок родичів військового командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Як повідомляв "Телеграф", Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищено мережу ХАМАС для виявлення ізраїльських літаків. За словами військових, терористична група мала мережу камер, захованих у сонячних водонагрівачах по всій Газі, щоб відстежувати і контролювати винищувачі.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців.