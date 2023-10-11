Израиль лишил ХАМАС "глаз": ЦАХАЛ заявил о важном достижении

Камеры прятали в солнечных водонагревателях

После жестокого нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября, страна начала военную операцию. Минувшей ночью десятки истребителей ЦАХАЛ атаковали объекты и дома террористов в секторе Газа, также Армия обороны Израиля заявила, что уничтожена сеть ХАМАС для обнаружения израильских самолетов.

Как сообщает The Times of Israel, ЦАХАЛ утверждает, что нацелился на "возможность воздушного обнаружения" ХАМАС в Газе. По словам военных, у террористической группы была сеть камер, спрятанных в солнечных водонагревателях по всей Газе, чтобы отслеживать и контролировать израильские самолеты.

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В ходе авиационной атаки 10 октября, израильские истребители в течение нескольких минут уничтожили эту сеть слежения. В результате террористы ХАМАС лишились возможности формировать точную картину неба и атаковать самолеты ЦАХАЛ.

Напомним, Силы обороны Израиля продолжают зачистку страны от террористов ХАМАС. ЦАХАЛ трижды за 24 часа провел масштабные удары в секторе Газа, поражены сотни целей боевиков. Под удар попал и дом родственников военного командира ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху после нападения ХАМАС на страну. Он рассказал о связи боевиков с российской федерацией.

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