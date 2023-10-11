Третья мировая в их интересах: Зеленский сказал, кто поддерживает боевиков ХАМАС

У украинских спецслужб уже есть некоторая информация

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху после нападения ХАМАС на страну. Он рассказал о связи боевиков с российской федерацией.

По словам Зеленского, у Украины есть доказательства, которые дают повод полагать, что россия оказывает поддержку террористам ХАМАС. Об этом сообщает Franceinfo.

"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что россия способствует проведению определенных террористических операций", — сказал он.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что это не впервые рф совершает подобные действия. Ранее похожее было в Сирии и сейчас в Украине. Зеленский добавил, что за последующими терактами, по мнению Украины, будет стоять россия.

"Я ему сказал, что мы считаем, что за последующими терактами будет стоять россия. Развязать Третью мировую войну в интересах россии", — отметил украинский лидер.

"Телеграф" пообщался с военными и политическими экспертами на тему того, к чему приведет война в Израиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский и израильский публицист Виктор Шендерович считает, что в нападении палестинских боевиков ХАМАС на Израиль явно есть российский след.