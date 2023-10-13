Массовые беспорядки и нападения: как в мире проходит объявленный ХАМАС "день ярости"

На границе Иордании с Израилем вспыхнули массовые беспорядки

Боевики ХАМАС, которые напали на Израиль, объявили пятницу, 13 октября, днем "всеобщей мобилизации" в мусульманском и арабском мире. На фоне этого в некоторых странах были зафиксированы антиизраильские акции.

Так, в Пекине было совершено нападение на сотрудника посольства Израиля, сообщает издание Times of Israel. Пострадавший был госпитализирован.

По данным Министерства иностранных дел Израиля, состояние дипломата стабильное. Мотив нападения, которое произошло вне посольства, выясняется, заявили в министерстве.

Кроме того, по данным пользователей соцсетей, в пятницу на границе Иордании с Израилем вспыхнули массовые беспорядки. Как видно на видео, которые опубликованы в сети, люди пытаются перелезть стену, отделяющую их от территории еврейского государства.

Отмечается, что власти пытаются остановить людей, пытающихся перейти границу. По словам же самих собравшихся, они хотят отказать "помощь Палестине и ХАМАС в войне с Израилем".

Как известно, в пятницу, 13 октября, израильтянам и евреям всего мира было рекомендовано быть начеку после того, как ХАМАС объявил "день ярости".

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Как сообщал "Телеграф" армия Израиля в ночь на 13 октября нанесла новые сокрушительные удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа. Также ЦАХАЛ призвал население северной части региона эвакуироваться в течение 24 часов.