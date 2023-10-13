Израиль сбросил свыше 6000 бомб на Сектор Газа: что сейчас происходит в зоне конфликта (видео)

Известно о новых жертвах в Секторе Газа

Армия Израиля в ночь на 13 октября нанесла новые сокрушительные удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа. Также ЦАХАЛ призвал население северной части региона эвакуироваться в течение 24 часов.

Как пишет местное агентство Ynet, израильтяне могут готовиться к масштабной наземной операции в Секторе Газа. Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что речь идет об эвакуации почти 1,1 миллиона палестинцев.

Он убежден, что за такое время эвакуировать столь большое количество людей без катастрофических последствий не выйдет. Дюжжарик призвал ЦАХАЛ отказаться от наземной операции в Секторе Газа.

В то же время палестинцы сообщают о многочисленных смертях в результате атак израильской армии по всему сектору. По данным Министерства здравоохранения, в результате этих нападений на данный момент погибло более 1500 палестинцев, "треть из них — дети". 6600 получили ранения.

По предварительной информации, истребители атаковали штаб-квартиру боевиков ХАМАС. Также сообщается, что ЦАХАЛ уничтожил дом одного из главарей ХАМАСа, ответственного за внезапное нападение на Израиль.

Израильские ВВС объявили, что с момента начала боевых действий в субботу они сбросили около 6000 бомб на объекты ХАМАС по всему Сектору Газа. В газете Washington Post военные эксперты заявили, что количество ударов, нанесенных ЦАХАЛом с момента начала боевых действий, было "внушительным". По их словам, это большее количество, чем американские военные использовали за месяц кампании против ИГИЛ в Ираке и Сирии.

"Менее чем за неделю Израиль сбросил столько же бомб, сколько США сбрасывали в Афганистане за год. Сейчас удары наносятся по гораздо меньшей и более густонаселенной территории, где вероятность погрешности возрастает", — заявил голландский военный советник и бывший сотрудник ООН.

Он отметил, что в самый напряженный год американских боевых действий в Афганистане было сброшено чуть более 7423 бомб. В то же время за всю войну в Ливии НАТО сообщило о сбросе с самолетов более 7600 бомб и ракет.

Напомним, что "Телеграф" следит за событиями в Израиле в режиме онлайн.

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