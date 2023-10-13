"Пора визначитися": у Європі поставили Туреччині ультиматум через Ізраїль

У ЄС вимагають чіткої відповіді від влади Туреччини

Єврокомісія закликала Туреччину обрати бік у міжнародній геополітиці. Анкара має визначитися, кого підтримує — ЄС, НАТО та їх цінностями чи росію, Іран та ХАМАС.

Таку заяву зробив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Про це пише Ekathimerini.

"Туреччина має обрати, на якому боці історії вона хоче бути: з нами — з Європейським Союзом, НАТО, нашими цінностями, духом Заходу, або з москвою, Тегераном, ХАМАСом та Хезболлою", — підкреслив він. Європейський чиновник підкреслив, що "відповідь має бути зрозумілою".

Маргарітіс Схінас зазначив, що "з першого моменту (атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня — ред.) усі 27 країн-членів ЄС одноголосно визнали право Ізраїлю на самооборону, засудили терористичну атаку і голосно заявили, що терору немає виправдання".

При цьому він наголосив на тому, що Туреччина є ключовим партнером для стабільності в Європі та регіоні в таких галузях, як міграція та торгівля. Але розкритикував той факт, що Анкара не бере участі у санкціях проти росії.

Така заява з боку ЄС була викликана тим, що президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив удари Ізраїлю по сектору Газа. Він заявляв, що вважає за можливе мир на Близькому Сході лише за незалежності Палестини. Ердаган також висловлював готовність активізувати дипломатичні зусилля для відновлення миру.

Ситуація в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС із Сектору Газа 7 жовтня атакували південь та центр Ізраїлю. Територією Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Незабаром Ізраїлю вдалося відновити контроль над усіма територіями. В останні дні ЦАХАЛ завдав сотні ударів по об’єктах ХАМАС у Секторі Газа. Протистояння продовжується.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Ізраїль скинув понад 6000 бомб на сектор Газа.